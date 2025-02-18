Створено матеріал, що поглинає воду, який захистить людей від радіації під час польоту на Марс

Гідрогелі можна зустріти в багатьох повсякденних речах, але вчені з'ясували, що вони є прекрасним радіаційним захистом у космосі.

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Якщо провести хоча б один день за межами атмосфери та магнітного поля Землі, то можна отримати такий рівень радіації, який еквівалентний тому, що був отриманий за рік на нашій планеті. Космічна радіація є однією з найбільших загроз для астронавтів, особливо це стосується тривалих місій, таких як майбутні польоти на Марс. Вчені з Гентського університету, Бельгія, запропонували нове рішення для захисту від радіації в космосі: матеріал під назвою гідрогель, надрукований на 3D-принтері. Цей матеріал, що поглинає воду, є більш ефективним радіаційним щитом для астронавтів і космічних апаратів, вважають учені, пише Space.

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У космосі повно високоенергетичних частинок, які рухаються майже зі швидкістю світла. Деякі з них виходять від Сонця, а інші виникають унаслідок потужних вибухів у глибокому космосі. Ці космічні промені становлять постійну загрозу для всього, що перебуває поза захистом атмосфери і магнітного поля Землі. Тривалий вплив космічної радіації на людину збільшує ризик появи раку, ушкодження нервової системи та гострої променевої хвороби.

Вчені визначили воду як один із найефективніших матеріалів для блокування радіації. Вода щільна і містить велику кількість атомів водню, які взаємодіють із вхідним випромінюванням і уповільнюють його. Це робить воду прекрасним природним бар'єром проти шкідливого космічного випромінювання.

Учені запропонували нове рішення для захисту від радіації в космосі: матеріал під назвою гідрогель, надрукований на 3D-принтері Фото: ESA

Але використовувати воду як радіаційний щит не так просто. Зберігання великої кількості води, що вільно тече в космосі, створює багато проблем. Щоб розв'язати ці проблеми, вчені зайнялися вивченням полімерів, що надабсорбують. Ці матеріали можуть поглинати рідину в кілька сотень разів більшу за свою вагу, створюючи стабільну гелеподібну речовину, відому як гідрогель. На відміну від води, що вільно тече, гідрогелі залишаються твердими і забезпечують рівномірний розподіл рідини. Ця властивість робить гідрогель відмінним радіаційним щитом для космічних мандрівників, а також електроніки.

За словами вчених, за допомогою 3D-друку можна створити гідрогель практично будь-якої форми, а тому цей матеріал можна вбудувати в скафандри астронавтів, що забезпечить їм додатковий захист від радіації. Гідрогелі зустрічаються в багатьох речах, які люди використовують щодня: від контактних лінз до підгузків і гігієнічних виробів.

Хоча вода може створити хороший захист від радіації, за словами вчених, гідрогель робить це більш ефективно. Науковці вважають, що гідрогель можна використовувати не тільки для захисту астронавтів, а й для захисту безпілотних космічних апаратів, які вирушають углиб Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що матеріали створюють "спогади" про минуле несподіваним чином. Вчені виявили новий спосіб, за допомогою якого матеріали можуть формувати "спогади" про те, що з ними сталося в минулому.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали найкращий знімок планет, які зараз формуються. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи побачили, як просто на наших очах формуються дві планети біля зірки PDS 70.