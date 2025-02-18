Создан материал, поглощающий воду, который защитит людей от радиации при полете на Марс

Гидрогели можно встретить во многих повседневных вещах, но ученые выяснили, что они являются прекрасной радиационной защитой в космосе.

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Если провести хотя бы один день за пределами атмосферы и магнитного поля Земли, то можно получить такой уровень радиации, который эквивалентен полученному за год на нашей планете. Космическая радиация является одной из самых больших угроз для астронавтов, особенно это касается длительных миссий, таких как будущие полеты на Марс. Ученые из Гентского университета, Бельгия, предложили новое решение для защиты от радиации в космосе: материал под названием гидрогель, напечатанный на 3D-принтере. Этот поглощающий воду материал является более эффективным радиационным щитом для астронавтов и космических аппаратов, считают ученые, пишет Space.

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В космосе полно высокоэнергетических частиц, которые движутся почти со скоростью света. Некоторые из них исходят от Солнца, а другие возникают в результате мощных взрывов в глубоком космосе. Эти космические лучи представляют постоянную угрозу для всего, что находится вне защиты атмосферы и магнитного поля Земли. Длительное воздействие космической радиации на человека увеличивает риск появления рака, повреждения нервной системы и острой лучевой болезни.

Ученые определили воду как один из самых эффективных материалов для блокировки радиации. Вода плотная и содержит большое количество атомов водорода, которые взаимодействуют с входящим излучением и замедляют его. Это делает воду прекрасным естественным барьером против вредного космического излучения.

Ученые предложили новое решение для защиты от радиации в космосе: материал под названием гидрогель, напечатанный на 3D-принтере Фото: ESA

Но использовать воду в качестве радиационного щита не так просто. Хранение большого количества свободно текущей воды в космосе создает много проблем. Чтобы решить эти проблемы ученые занялись изучением сверхабсорбирующих полимеров. Эти материалы могут поглощать жидкость в несколько сотен раз больше своего веса, создавая стабильное гелеобразное вещество, известное как гидрогель. В отличие от свободно текущей воды, гидрогели остаются твердыми и обеспечивают равномерное распределение жидкости. Это свойство делает гидрогель отличным радиационным щитом для космических путешественников, а также электроники.

По словам ученых, с помощью 3D-печати можно создать гидрогель практически любой формы, а потому этот материал можно встроить в скафандры астронавтов, что обеспечит им дополнительную защиту от радиации. Гидрогели встречаются во многих вещах, которые люди используют каждый день: от контактных линз до подгузников и гигиенических изделий.

Хотя вода может создать хорошую защиту от радиации, по словам ученых, гидрогель делает это более эффективно. Ученые считают, что гидрогель можно использовать не только для защиты астронавтов, но и для защиты беспилотных космических аппаратов, которые отправляются вглубь Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, что материалы создают "воспоминания" о прошлом неожиданным образом. Ученые обнаружили новый способ, с помощью которого материалы могут формировать "воспоминания" о том, что с ними произошло в прошлом.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили лучший снимок планет, которые сейчас формируются. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы увидели, как прямо на наших глазах формируются две планеты возле звезды PDS 70.