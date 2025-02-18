Так выглядела Солнечная система: получен лучший снимок планет, которые сейчас формируются (фото)

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы увидели, как прямо на наших глазах формируются две планеты возле звезды PDS 70.

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Все планеты появляются в протопланетных дисках, состоящих из газа и пыли, которые окружают молодые звезды. Астрономы еще много не знают о том, как формируются планеты, а потому каждое детальное изображение этого процесса имеет большое значение. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб провели подробное исследование формирования двух планет возле звезды PDS 70 и в результате получили лучшее изображение этого процесса. Кстати, эти две планеты являются одними из немногих, которые ученым удалось увидеть напрямую. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Live Science.

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Звезда PDS 70 находится на расстоянии примерно 370 световых лет от нас, и она принадлежит к классу оранжевые карлики. В отличие от желтых карликов, которым является Солнце, такие звезды живут намного дольше, как считают астрономы.

В протопланетном диске, окружающем звезду PDS 70, несколько лет назад астрономы с помощью наземного телескопа VLT обнаружили две молодые планеты в стадии формирования, получившие название PDS 70b и PDS 70c. Кстати, PDS 70b является первой планетой, которую астрономы обнаружили напрямую, а не с помощью ее влияния на звезду или же с помощью блокировки света родной звезды планетой.

Теперь же астрономы изучили две планеты с беспрецедентной детализацией с помощью космического телескопа Уэбб. Ученые подтвердили тот факт, что эти планеты действительно все еще формируются. Ученые сравнивают новую фотографию далекой планетной системы с, к сожалению невозможным, снимком молодой Солнечной системы, ведь примерно так в ней появились известные нам планеты.

Астрономы изучили две планеты с беспрецедентной детализацией с помощью космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Новое исследование показало, что две планеты, а также звезда PDS 70 получают материал для дальнейшего набора массы из одного источника. Им является тот самый протопланетный диск из газа, окружающий молодую звезду, которой всего примерно 5 млн лет. То есть эта звезда не стала еще обычной звездой и это произойдет примерно через несколько десятков миллионов лет.

Новое исследование показало, что две планеты, а также звезда PDS 70 получают материал для дальнейшего набора массы из одного источника Фото: NASA

По словам ученых, они получили невероятную возможность наблюдать за формированием новых планет практически в режиме реального времени с поправкой на то, что свет от звездной системы летел к телескопу Уэбб 370 лет.

Это исследование поможет лучше понять то, как формируются молодые планеты и получить ответы на вопросы, которые касаются формирования нашей Солнечной системы.

Новое исследование также показывает, что возле звезды PDS 70 может формироваться и третья планета, но нужно больше доказательств. Если эта планета существует, то доныне указывают на то, что она может сильно отличаться от двух своих соседей.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что произойдет, если крошечная черная дыра пройдет через наше тело. Теоретически космос наполнен крошечными черными дырами размером с атом, но имеющих массу астероида. И эти черные дыры могут пролетать сквозь Землю.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат, предназначенный для наблюдения за активностью Солнца, сделал новые фотографии корональных выбросов массы на нашей звезде.