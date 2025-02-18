Ученые получили потрясающие снимки извержения плазмы на Солнце: в кадр попал Меркурий (фото)

Корональный выбросы массы на Солнце представляет непосредственную угрозу для земных технологий.

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Специальный прибор, установленный на новейшем метеорологическом спутнике GOES-19, сделал новые фотографии коронального выброса массы на Солнце. В то же время на снимках видна и первая планета от Солнца, пишет Space.

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) показало новые изображения Солнца, сделанные метеорологическим спутником GOES-19. На снимках виден мощный корональный выброс массы, который вылетает из Солнца.

Магнитная энергия нашей звезды ускоряет плазму, состоящую из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, и происходит выброс звездной массы. В данном случае извержение плазмы произошло на дальней стороне Солнца рядом с северным полюсом нашей звезды.

Иногда корональные выбросы массы направлены в сторону Земли и могут достичь нашей планеты, что приводит, при взаимодействии с магнитным полем Земли, к появлению очень ярких полярных сияний, а также геомагнитных бурь. Эти бури могут вызвать масштабный сбой в работе спутников на орбите, навигационных систем, таких как GPS, и электросетей на Земле.

Совершенно случайно во время съемки коронального выброса массы на Солнце в кадр попала планета Меркурий, которая выглядит как маленькая яркая точка света в нижней правой части изображения. Напоминаем, что Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы и она находится ближе всего к Солнцу.

Совершенно случайно во время съемки коронального выброса массы на Солнце в кадр попала планета Меркурий, которая выглядит как маленькая яркая точка света в нижней правой части изображения Фото: NOAA

Спутник GOES-19 был запущен в июне 2024 года, а потому является новейшим дополнением к флоту метеорологических спутников NOAA, которые наблюдают за космической погодой. Эту погоду формирует активность Солнца, и она влияет на все планеты Солнечной системы, в том числе и на Землю.

Спутник GOES-19 делает снимки короны Солнца, то есть самого верхнего слоя атмосферы звезды, с помощью коронографа CCOR-1. Он виден на фотографии как темный круг, который блокирует самый яркий свет Солнца.

Этот коронограф создан для наблюдения за активностью нашей звезды и в основном ведет наблюдение за короной Солнца, чтобы ученые могли спрогнозировать космическую погоду, которая может повлиять на Землю.

По словам ученых, коронограф делает снимки Солнца каждые 15 минут, а потому ученые получают данные о активности нашей звезды почти в режиме реального времени.

Фокус уже писал о том, почему иногда Луна выглядит меньше, чем обычно. Особенности орбиты Луны влияют на видимый размер спутника Земли на ночном небе.

Также Фокус писал о том, что астрофизики пришли к выводу, что Вселенная на самом деле может расширяться неодинаково в разных направлениях, ведь на это указывают некоторые аномалии в космосе. Это значит, что нашей представление о структуре Вселенной может быть неверным.