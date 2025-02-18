Почему иногда Луна выглядит меньше, чем обычно: для этого есть причина

Особенности орбиты Луны влияют на видимый размер спутника Земли на ночном небе.

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В ночь с 17 на 18 февраля Луна выглядела немного меньше, чем обычно. Видимый размер спутника Земли незначительно меняется из-за того, что Луна имеет эллиптическую или овальную форму. Это значит, что ее расстояние от Земли меняется и это влияет на то, какой мы видим Луну в небе, пишет Space.

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Ночью 18 февраля Луна достигла так называемого апогея. То есть она находилась в самой дальней точке от Земли. Из-за того, что орбита Луны эллиптическая, то ее расстояние от Земли меняется в течение ее 27,3-дневного цикла вращения вокруг нашей планеты. Когда Луна находится ближе к Земле, то можно наблюдать суперлуние или полнолуние, когда наш спутник кажется имеет немного больший размер в небе.

Когда Луна находится дальше от Земли, то она наоборот кажется меньше по размеру. На самом деле расстояние от Земли до Луны меняется всего на 14%, когда она приближается и удаляется от нашей планеты во время орбитального движения, поэтому большинство людей не очень замечают изменение размера Луны.

Точный момент апогея Луны наступил в 3:10 по Киеву 18 февраля и в это время спутник Земли находился на фоне созвездия Девы.

Сейчас Луна имеет 19-дневный возраст после наступления новолуния и находится в фазе убывающей Луны и приближается к следующей фазе, то есть третьей четверти (она наступит 20 февраля). Эта фаза имеет такое название, ведь Луна проходит три четверти своего пути по орбите вокруг Земли. Напоминаем, что фазами Луны называется периодическое изменение уровня освещенности Солнца части Луны на земном небе. 27 февраля наступит новолуние.

Как уже писал Фокус, в Китае показали, в каких скафандрах астронавты КНР высадятся на Луну, а также на чем они будут ездить по ее поверхности.

Также Фокус писал о том, что физики выяснили, что малоизученная сила помогает сохранять стабильность ядер атомов. Трехнуклонная сила влияет на стабильность ядер атомов, а также на образование химических элементов.

Еще Фокус писал о том, что астрономы раскрыли один из секретов самой большой планеты Солнечной системы. Оказалось, что облака на Юпитере состоят из другого химического соединения, чем предполагали ученые.