Чому іноді Місяць виглядає меншим, ніж зазвичай: для цього є причина

Особливості орбіти Місяця впливають на видимий розмір супутника Землі на нічному небі.

Related video

У ніч з 17 на 18 лютого Місяць виглядав трохи меншим, ніж зазвичай. Видимий розмір супутника Землі незначно змінюється через те, що Місяць має еліптичну або овальну форму. Це означає, що його відстань від Землі змінюється і це впливає на те, яким ми бачимо Місяць у небі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вночі 18 лютого Місяць досяг так званого апогею. Тобто він перебував у найдальшій точці від Землі. Через те, що орбіта Місяця еліптична, то його відстань від Землі змінюється протягом його 27,3-денного циклу обертання навколо нашої планети. Коли Місяць перебуває ближче до Землі, то можна спостерігати супермісяць або повний місяць, коли наш супутник здається має трохи більший розмір у небі.

Коли Місяць знаходиться далі від Землі, то він навпаки здається меншим за розміром. Насправді відстань від Землі до Місяця змінюється лише на 14%, коли він наближається і віддаляється від нашої планети під час орбітального руху, тому більшість людей не дуже помічають зміну розміру Місяця.

Точний момент апогею Місяця настав о 3:10 за Києвом 18 лютого і в цей час супутник Землі перебував на тлі сузір'я Діви.

Наразі Місяць має 19-денний вік після настання молодика і перебуває у фазі Місяця, що спадає, та наближається до наступної фази, тобто третьої чверті (вона настане 20 лютого). Ця фаза має таку назву, адже Місяць проходить три чверті свого шляху по орбіті навколо Землі. Нагадуємо, що фазами Місяця називається періодична зміна рівня освітленості Сонця частини Місяця на земному небі. 27 лютого настане молодик.

Як уже писав Фокус, у Китаї показали, в яких скафандрах астронавти КНР висадяться на Місяць, а також на чому вони їздитимуть по його поверхні.

Також Фокус писав про те, що фізики з'ясували, що маловивчена сила допомагає зберігати стабільність ядер атомів. Трьохнуклонна сила впливає на стабільність ядер атомів, а також на утворення хімічних елементів.

Ще Фокус писав про те, що астрономи розкрили один із секретів найбільшої планети Сонячної системи. Виявилося, що хмари на Юпітері складаються з іншої хімічної сполуки, ніж припускали вчені.