Китай представил новый скафандр для астронавтов и вездеход для исследования Луны (видео)

Китайские ученые добились значительных успехов в подготовке запланированной высадки астронавтов на поверхность Луны через несколько лет.

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Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA) показало новый скафандр для астронавтов, а также вездеход, на котором они будут перемещаться по поверхности Луны после высадки, запланированной на конец этого десятилетия, пишет Space.

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Представители CMSA не только представили новый скафандр для выхода в открытый космос, который можно использовать и на Луне, а также новый луноход, но и объявили о том, что они получили названия.

Новый скафандр получил название "Ванъюй", что означает "пристально смотреть в космос", а новый луноход получил название "Таньсуо", что означает "исследовать". Этот лунный вездеход открытого типа предназначен для того, чтобы на нем могли перемещаться по поверхности Луны двое астронавтов. По словам представителей CMSA, название нового лунохода отражает цель его миссии, которая состоит в масштабном исследовании Луны с ее последующим освоением человеком.

Новый скафандр для астронавтов, а также вездеход, на котором они будут перемещаться по поверхности Луны после высадки Фото: space.com

Оба названия были выбраны в результате конкурса, в котором могли принять участие жители Китая. Они прислали более 9000 вариантов названий.

Также стало известно, что китайские ученые уже провели первые испытания прототипа лунохода на специальном испытательном полигоне, где имитируются условия Луны. Ученые продолжат усовершенствование прототипа, чтобы в скором времени создать рабочую версию лунохода и начать ее испытания.

По словам китайский ученых, при разработке нового скафандра были использованы новые технологии и материалы, которые обеспечивают надежную защиту астронавтов от суровых условий Луны. Пока что создан только прототип скафандра, который проходит испытания. Далее будет создан уже готовый к полету в космос скафандр.

Китай планирует высадить двух астронавтов на Луну до 2030 года и уже добился значительных успехов в разработке нового космического корабля, ракеты-носителя, а также лунного посадочного модуля. В то же время NASA планирует высадку американских астронавтов на Луну на середину 2027 года.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что облака Юпитера имеют не такой состав, как предполагалось. Новое исследование показывает, что облака газового гиганта состоят не из замороженного аммиака, как считалось ранее.

Как выглядит поверхность Луны с близкого расстояния показал посадочный аппарат Blue Ghost, который недавно достиг Луны и сейчас готовиться к посадке на спутник Земли в районе Моря Кризисов, как уже писал Фокус.