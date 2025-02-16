Частный посадочный модуль достиг Луны и сделал потрясающие снимки ее поверхности (фото)

Посадочный модуль Blue Ghost должен приземлиться на спутнике Земли 2 марта. Если посадка будет успешной, то она точно войдет в историю.

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Посадочный модуль под названием Blue Ghost, который был создан американской компанией Firefly Aerospace вышел на орбиту вокруг Луны 14 февраля после полета в космосе, который продолжался почти месяц. После этого знаменательного события камеры посадочного модуля сделали потрясающие фотографии поверхности Луны, пишет Space.

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Частный посадочный модуль Blue Ghost запустил свои двигатели на четыре минуты и 15 секунд, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны, где он будет кружить вокруг спутника Земли в течение почти двух недель. Затем он попытается совершить успешную посадку на поверхность спутника Земли 2 марта.

С помощью своих камер Blue Ghost отметил знаменательное событие сделав несколько удивительный фотографий спутника Земли с близкого расстояния, на которых видна поверхность полностью покрытая кратерами. Их этих фотографий также был создан видеоролик.

Посадочный модуль Blue Ghost должен приземлиться на спутнике Земли 2 марта Фото: space.com

Как уже писал Фокус, посадочный модуль Blue Ghost отправился в космос на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 15 января. Этот модуль должен доставить на Луну 10 научных и технологических экспериментов NASA, которые помогут лучше понять местную среду и подготовиться к высадке астронавтов на спутник Земли в 2027 году.

Через 2 недели Blue Ghost снова запустит свои двигатели для того, чтобы попытаться совершить успешную посадку в районе Моря Кризисов на Луне Фото: space.com

Через 2 недели Blue Ghost снова запустит свои двигатели для того, чтобы попытаться совершить успешную посадку в районе Моря Кризисов на Луне. Это море имеет диаметр 556 км и образовалось более 3,5 млрд лет назад на видимой стороне Луны.

Если посадка Blue Ghost на Луну будет успешной, то она точно войдет в историю Фото: space.com

Если посадка будет успешной, то она точно войдет в историю. Ведь на сегодняшний день только один частный посадочный модуль смог успешно приземлиться на Луне. Это сделал аппарат американской компании Intuitive Machines в феврале 2024 года. Он приземлился в районе южного полюса Луны.

В прошлом месяце на борту ракеты-носителя Falcon 9 Blue Ghost был не один. Вместе с ним к Луне отправился еще один частный посадочный модуль под названием Resilience. Он был разработан японской компанией ispace. Но Resilience имеет более длинную траекторию полета к Луне, а потому выйдет на орбиту вокруг спутника Земли только примерно через 3,5 месяца.

На борту модуля Resilience нет полезных нагрузок для NASA, но он также будет проводить научные исследования на Луне. Это уже вторая попытка компании ispace посадить свой аппарат на Луну. Первый посадочный модуль этой компании достиг Луны в марте 2023 года, но разбился во время попытки приземления через месяц.

Как уже писал Фокус, вскоре после начала полета к Луне модуль Blue Ghost сделал потрясающую фотографию Земли из космоса.

Также Фокус писал о том, сколько людей смогли погулять по поверхности Луны более 50 лет назад в рамках программы NASA "Аполлон".

Еще Фокус писал о том, что ученые обнаружили настолько древние черные дыры, что их не должно существовать.