Голубой шар: лунный посадочный модуль сделал удивительный снимок Земли с орбиты (фото)

Модуль Blue Ghost сделал фотографию нашей родной планеты, когда запустил двигатели, чтобы повысить свою орбиту.

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Лунный посадочный модуль Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace сделал удивительный снимок Земле во время подготовки к выходу на орбиту вокруг Луны, пишет Space.

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Посадочный модуль Blue Ghost отправился в космос вместе с другим подобным лунным аппаратом на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 15 января, как уже писал Фокус.

Сейчас модуль вращается вокруг Земли и будет делать это еще примерно 2 недели. После этого он запустит свои двигатели и отправится в путешествие к луне, которое займет 4 дня. После этого посадочный модуль Blue Ghost снова запустит свои двигатели, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны, где он будет находится 16 дней. Только после этого модуль попытается приземлиться на поверхность Луны.

Компания Firefly Aerospace показала фотографию нашей планеты, которую сделал модуль Blue Ghost, когда запустил двигатели, чтобы повысить свою орбиту.

Посадочный модуль Blue Ghost летит на Луну в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services и должен доставить на спутник Земли несколько тестовых технологий и важных научных приборов. Когда Blue Ghost приземлиться на Луне, он запустит научные приборы NASA, которые проведут исследование лунного реголита, то есть пыли, радиационной среды на Луне и того, как взаимодействует солнечный ветер с магнитосферой Земли. Посадочный модуль также развернет массив лазерных отражателей, которые помогут ученым более точно измерить расстояние от Земли до Луны.

Посадочный модуль компании Firefly Aerospace сможет работать на поверхности Луны в течение одного лунного дня или двух земных недель. Когда наступит лунная ночь, то батареи модуля разрядятся в течение нескольких часов.

Посадочный модуль компании Firefly Aerospace сможет работать на поверхности Луны в течение одного лунного дня или двух земных недель Фото: ScienceAlert

До того, как это произойдет, у посадочного модуля будет несколько часов, чтобы с помощью бортовых камер запечатлеть закат Солнца на Луне и провести измерения того, как лунный реголит реагирует на сумерки и закат на Луне.

Напоминаем, что физики с помощью самой тяжелой частицы во Вселенной и самого мощного ускорителя частиц в мире пытались разрушить специальную теорию относительности Эйнштейна. Что из этого вышло, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование ставит под сомнение главную теорию, объясняющую, каким образом сформировалась Луна. Ученые считают, что теория верна лишь частично.