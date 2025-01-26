Блакитна куля: місячний посадковий модуль зробив дивовижний знімок Землі з орбіти (фото)

Модуль Blue Ghost зробив фотографію нашої рідної планети, коли запустив двигуни, щоб підвищити свою орбіту.

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Місячний посадковий модуль Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace зробив дивовижний знімок Землі під час підготовки до виходу на орбіту навколо Місяця, пише Space.

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Посадковий модуль Blue Ghost вирушив у космос разом з іншим подібним місячним апаратом на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX 15 січня, як уже писав Фокус.

Наразі модуль обертається навколо Землі і робитиме це ще приблизно 2 тижні. Після цього він запустить свої двигуни і вирушить у подорож до Місяця, яка займе 4 дні. Після цього посадковий модуль Blue Ghost знову запустить свої двигуни, щоб вийти на орбіту навколо Місяця, де він перебуватиме 16 днів. Тільки після цього модуль спробує приземлитися на поверхню Місяця.

Компанія Firefly Aerospace показала фотографію нашої планети, яку зробив модуль Blue Ghost, коли запустив двигуни, щоб підвищити свою орбіту.

Посадковий модуль Blue Ghost летить на Місяць у рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services і має доставити на супутник Землі кілька тестових технологій і важливих наукових приладів. Коли Blue Ghost приземлиться на Місяці, він запустить наукові прилади NASA, які проведуть дослідження місячного реголіту, тобто пилу, радіаційного середовища на Місяці і того, як взаємодіє сонячний вітер із магнітосферою Землі. Посадковий модуль також розгорне масив лазерних відбивачів, які допоможуть ученим точніше виміряти відстань від Землі до Місяця.

Посадковий модуль компанії Firefly Aerospace зможе працювати на поверхні Місяця протягом одного місячного дня або двох земних тижнів. Коли настане місячна ніч, то батареї модуля розрядяться протягом кількох годин.

Посадковий модуль компанії Firefly Aerospace зможе працювати на поверхні Місяця протягом одного місячного дня або двох земних тижнів Фото: ScienceAlert

До того, як це станеться, посадковий модуль матиме кілька годин, щоб за допомогою бортових камер зафіксувати захід Сонця на Місяці та провести вимірювання того, як місячний реголіт реагує на сутінки й захід сонця на Місяці.

Нагадуємо, що фізики за допомогою найважчої частинки у Всесвіті та найпотужнішого прискорювача частинок у світі намагалися зруйнувати спеціальну теорію відносності Ейнштейна. Що з цього вийшло, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження ставить під сумнів головну теорію, що пояснює, яким чином сформувався Місяць. Вчені вважають, що теорія вірна лише частково.