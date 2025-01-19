Походження Місяця: несподіване відкриття кидає виклик найпопулярнішій теорії

Вчені вважають, що Земля створила Місяць лише з невеликою зовнішньою допомогою, тобто це суперечить існуючій теорії про походження нашого природного супутника.

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Уже понад 4 млрд років Місяць є природним супутником Землі. Найпопулярніша теорія свідчить, що Місяць з'явився внаслідок катастрофічного зіткнення нашої планети з протопланетою розміром з Марс під назвою Тейя. Але нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, ставить під сумнів цю давню теорію, пише Interesting Engineering.

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Нове дослідження було спрямоване на вивчення походження Місяця і появи води на Землі. Вчені виявили ще одну підказку про те, як утворився Місяць і як наша планета вперше отримала воду.

Вчені провели новий аналіз ізотопів кисню в місячних і земних гірських породах. Ізотопи являють собою варіації одного і того ж хімічного елемента, атоми яких мають різну масу. Дослідники використовували вдосконалену техніку "лазерного фторування", що передбачає використання лазера для вилучення кисню зі зразків гірських порід.

Вимірювання виявили напрочуд високу схожість у вмісті ізотопу кисню-17 між зразками гірських порід як із Землі, так і з Місяця. Але ізотопний склад має відрізнятися, адже вважається, що Місяць повинен мати інший ізотопний склад через участь у його створенні протопланети Тейя.

Автори дослідження дійшли висновку, що Місяць, імовірно, утворився в основному з матеріалу мантії Землі і з мінімальною участю протопланети Тейя в його створенні. Вчені вважають, що Тейя втратила свою кам'янисту мантію під час більш ранніх зіткнень з іншими об'єктами, а потім врізалася в ранню Землю, як металеве ядро. Таким чином Тейя могла стати частиною ядра Землі, а Місяць утворився з викинутого матеріалу з мантії нашої планети. Таким чином можна пояснити дивовижну схожість у складі Землі і Місяця.

Також учені отримали деякі підказки щодо того, яким чином на Землю потрапила вода. Популярна теорія припускає, що вода потрапила на Землю вже після створення Місяця в пізніші епохи історії її планети. Ця теорія передбачає, що серія ударів метеоритів, багатих водою, доставила на Землю величезну кількість води.

Дослідження показало, що багато типів метеоритів можна виключити як джерело появи води на Землі. Результати підтверджують іншу теорію, згідно з якою вода могла потрапити на Землю на ранніх етапах її формування.

Вчені дійшли висновку, що більшу частину води на Землю в ранній частині її історії доставили метеорити класу енстатитові хондрити.

Як уже писав Фокус, фізики вперше виявили "моторошне" квантове явище у фундаментальних частинках Всесвіту. Уперше в частинках, що складають протон, було виявлено квантову заплутаність.

Також Фокус писав про те, що цього року на Землі може виникнути найсильніша геомагнітна буря, яка виведе з ладу багато земних технологій і пов'язано це з підвищеною активністю Сонця.