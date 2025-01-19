Происхождение Луны: неожиданное открытие бросает вызов самой популярной теории

Ученые считают, что Земля создала Луну лишь с небольшой внешней помощью, то есть это противоречит существующей теории о происхождении нашего естественного спутника.

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Уже более 4 млрд лет Луна является естественным спутником Земли. Самая популярная теория гласит, что Луна появилась в результате катастрофического столкновения нашей планеты с протопланетой размером с Марс под названием Тейя. Но новое исследование, опубликованное в журнале PNAS ставит под сомнение эту давнюю теорию, пишет Interesting Engineering.

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Новое исследование было направлено на изучение происхождения Луны и появления воды на Земле. Ученые обнаружили еще одну подсказку о том, как образовалась Луна и как наша планета впервые получила воду.

Ученые провели новый анализ изотопов кислорода в лунных и земных горных породах. Изотопы представляют собой вариации одного и того же химического элемента, атомы которых имеют разную массу. Исследователи использовали усовершенствованную технику "лазерного фторирования", что предполагает использование лазера для извлечения кислорода из образцов горных пород.

Измерения выявили удивительно высокое сходство в содержании изотопа кислорода-17 между образцами горных пород как с Земли, так и с Луны. Но изотопный состав должен отличаться, ведь считается, что Луна должна иметь иной изотопный сосав из-за участия в ее создании протопланеты Тейя.

Авторы исследования пришли к выводу, что Луна, вероятно, образовалась в основном из материала мантии Земли и с минимальным участием протопланеты Тейя в ее создании. Ученые считают, что Тейя потеряла свою каменистую мантию во вермя более ранних столкновений с другими объектами, а затем врезалась в раннюю Землю, как металлическое ядро. Таким образом Тейя могла стать частью ядра Земли, а Луна образовалась из выброшенного материала из мантии нашей планеты. Таким образом можно объяснить удивительное сходство в составе Земли и Луны.

Также ученые получили некоторые подсказки относительно того, каким образом на Землю попала вода. Популярная теория предполагает, что вода попала на Землю уже после создания Луны в более поздние эпохи истории ее планеты. Эта теория предполагает, что серия ударов метеоритов, богатых водой, доставила на Землю огромное количество воды.

Исследование показало, что многие типы метеоритов можно исключить как источник появления воды на Земле. Результаты подтверждают другую теорию, согласно которой вода могла попасть на Землю на ранних этапах ее формирования.

Ученые пришли к выводу, что большую часть воды на Землю в самой ранней части ее истории доставили метеориты класса энстатитовые хондриты.

Как уже писал Фокус, физики впервые обнаружили "жуткое" квантовое явление в фундаментальных частицах Вселенной. Впервые в частицах, составляющих протон, была обнаружена квантовая запутанность.

Также Фокус писал о том, что в этом году на Земле может возникнуть самая сильная геомагнитная буря, которая выведет из строя многие земные технологии и связано это с повышенной активностью Солнца.