Ракета Ілона Маска відправила на Місяць 2 посадкові модулі: вторгнення NASA почалося (фото)

Посадкові модулі Blue Ghost і Resilience доберуться до Місяця в різний час, але кожен із них має на борту важливі наукові інструменти для дослідження супутника Місяця.

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У середу, 15 січня, ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту два місячні посадкові модулі двох приватних компаній. Модуль Blue Ghost був створений американською компанією Firefly Aerospace, а модуль Resilience — японською компанією ispace. Обидва модулі після приземлення на Місяці проведуть важливі наукові дослідження, які повинні поліпшити розуміння супутника Землі, пише Space.

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Обидва посадкові модулі після запуску були успішно розгорнуті в космосі і незабаром почнуть свою подорож до Місяця, щоб здійснити посадку на його поверхні. На борту модуля Blue Ghost перебуває 10 дослідницьких і технологічних корисних навантажень NASA, розроблених для подальшого вивчення місячного середовища, оскільки космічне агентство США планує відправити астронавтів на Місяць у рамках програми "Артеміда" 2027 року.

Місячний модуль компанії Firefly Aerospace обертатиметься навколо Землі протягом 25 днів, потім ще чотири дні йому знадобиться, щоб вийти на орбіту навколо Місяця, де він обертатиметься ще 16 днів. Після цього модуль Blue Ghost має приземлитися на території Моря Криз на Місяці. У модуля буде два тижні, щоб провести наукові дослідження, поки на Місяці буде день і сонячні панелі отримуватимуть достатню кількість сонячної енергії для зарядки батарей.

Місячний модуль компанії Firefly Aerospace обертатиметься навколо Землі протягом 25 днів, потім ще чотири дні йому знадобиться, щоб вийти на орбіту навколо Місяця, де він обертатиметься ще 16 днів Фото: NASA

Перш ніж модуль прибуде на Місяць, наукові прилади на його борту вимірюватимуть частинки сонячного вітру в магнітному полі Землі, тестуватимуть стійке до космічної радіації комп'ютерне обладнання і використовуватимуть наявні супутники GPS для навігації навколо Місяця.

Море Криз на Місяці Фото: NASA

На поверхні Місяця інструменти NASA проведуть аналіз місячного реголіту та електропровідності під поверхнею Місяця, а також проведуть тестування відбивних лазерів для вимірювання відстані Місяця від Землі. Точніші вимірювання відстані між Місяцем і Землею допоможуть надалі поліпшити навігацію навколо супутника Землі, а також на його поверхні.

Перш ніж модуль Blue Ghost прибуде на Місяць, наукові прилади на його борту вимірюватимуть частинки сонячного вітру в магнітному полі Землі, тестуватимуть стійке до космічної радіації комп'ютерне обладнання і використовуватимуть наявні супутники GPS для навігації навколо Місяця. Фото: space.com

Один з інструментів NASA на Місяці перевірятиме вплив місячного реголіту або місячного пилу на матеріали, з яких створюють скафандри, а також обладнання, яке допоможе астронавтам під час майбутнього освоєння Місяця. Відомо, що реголіт може зруйнувати скафандри і порушити роботу обладнання, а тому важливо розуміти, які матеріали потрібно використовувати в майбутньому на Місяці.

На Місяці також буде перевірено нову технологію NASA, яка має допомогти боротися місячним космічним апаратам та іншому обладнанню з накопиченням пилу на поверхні та сонячних панелях.

NASA відправило на Місяць також спеціальний прилад, який проводитиме аналіз впливу місячного пилу на посадковий модуль під час його приземлення. Це допоможе поліпшити технології майбутніх пілотованих космічних кораблів.

Що стосується модуля Resilience, то він прибуде на Місяць приблизно за 4,5 місяця і приземлиться на території Моря Холоду. Річ у тім, що цей модуль летітиме за іншою траєкторією для скорочення витрат палива.

Що стосується модуля Resilience, то він прибуде на Місяць приблизно за 4,5 місяця і приземлиться на території Моря Холоду Фото: space.com

Однією з головних корисних навантажень на борту модуля Resilience є маленький місяцехід Tenacious, який має зібрати для NASA зразки місячного ґрунту. Всього ж на борту модуля компанії ispace знаходиться п'ять корисних наукових навантажень.

Море холоду на Місяці Фото: NASA

Наприклад, один з інструментів має продемонструвати можливість виробництва кисню і водню з водяного льоду на Місяці. Інший інструмент призначений для тестування вирощування водоростей на Місяці, як потенційного джерела їжі для астронавтів.

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