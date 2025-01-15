Ми неправильно розуміємо Всесвіт: загадку дивної поведінки зірок у Чумацькому Шляху вирішено

Нове дослідження припускає, що наявна модель еволюції Всесвіту може бути не зовсім правильною.

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Учених давно спантеличує дивний розрив у структурі потоку зірок GD-1, який розташований на околицях Чумацького Шляху. Зірки в цьому потоці обертаються навколо центру нашої галактики через гало Чумацького Шляху. Вчені вважають, що причиною розриву є наявність субгало самовзаємодіючої темної матерії всередині великого гало темної матерії, яке оточує нашу галактику. Таким чином результати вказують на те, що модель еволюції Всесвіту може бути не зовсім вірною. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Учені вже багато років намагаються розібратися з природою темної матерії, яка становить 85% усієї матерії у Всесвіті. Відомо, що темна матерія складається не з відомих елементарних частинок, тому що вона не взаємодіє зі світлом або звичайною матерією. Існує ймовірність, що темна матерія взаємодіє сама з собою.

Якщо темна матерія не взаємодіє зі звичайною матерією, а зірки складаються зі звичайної матерії, то яким чином ця субстанція могла викликати розрив у потоці зірок GD-1? Річ у тім, що темна матерія взаємодіє з гравітацією. Оскільки гравітація виникає через кривизну самої тканини простору, а звичайна матерія і світло також перетинають простір, це означає, що, хоча ці компоненти Всесвіту можуть ігнорувати темну матерію, вони не можуть ігнорувати її гравітаційний вплив.

Учені припустили, що якщо у великому гало темної матері навколо Чумацького Шляху існує субгало щільнішої темної матерії, то вона могла своїм гравітаційним впливом зруйнувати структуру потоку зірок GD-1.

Вчені припустили, що якщо у великому гало темної матері навколо Чумацького Шляху існує субгало більш щільної темної матерії, то вона могла своїм гравітаційним впливом зруйнувати структуру потоку зірок GD-1 Фото: space.com

Але стандартна модель еволюції Всесвіту під назвою Лямбда-CDM, яка містить наявність холодної темної матерії, не припускає, що темна матерія може мати настільки велику щільність, щоб чинити такий сильний гравітаційний вплив. Холодна темна матерія при цьому не взаємодіє сама з собою.

Учені вважають, що у великому гало темної матерії навколо Чумацького Шляху значить існує субгало з гарячої самовзаємодіючої темної матерії, яка має необхідну густину і може спричинити порушення структури потоку зірок на околицях нашої галактики.

Тобто зміну розміщення зірок у просторі та швидкості їхнього руху в потоці GD-1, як показує дослідження, можна пояснити не впливом невідомого дуже щільного об'єкта, як вважали раніше, а впливом дуже щільної гарячої темної матерії, яка взаємодіє сама з собою.

Це означає, що наявна модель еволюції Всесвіту під назвою Лямбда-CDM не може повністю описати всі явища в космосі і може бути не повністю вірною.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що ми маємо хибне уявлення про ядра галактик, зокрема і про ядро Чумацького Шляху. Дослідники дійшли висновку, що в цих ядрах знаходяться гігантські темні зірки, що складаються з розмитої темної матерії.

Також Фокус писав про те, що в далекому минулому у супутників планет Сонячної системи могли бути такі ж кільця, як у Сатурна, але потім вони зникли. Тобто у Місяця також могли бути кільця, як показує ще одне дослідження.