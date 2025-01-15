Мы неправильно понимаем Вселенную: загадка странного поведения звезд в Млечном Пути решена

Новое исследование предполагает, что существующая модель эволюции Вселенной может быть не совсем верной.

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Ученых давно озадачивает странный разрыв в структуре потока звезд GD-1, который находится на окраинах Млечного Пути. Звезды в этом потоке вращаются вокруг центра нашей галактики через гало Млечного Пути. Ученые считают, что причиной разрыва является наличие субгало самовзаимодействующей темной материи внутри большого гало темной материи, которое окружает нашу галактику. Таким образом результаты указывают на то, что модель эволюции Вселенной может быть не совсем верной. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Ученые уже много лет пытаются разобраться с природой темной материи, которая составляет 85% всей материи во Вселенной. Известно, что темная материя состоит не из известных элементарных частиц, потому что она не взаимодействует со светом или обычной материей. Существует вероятность, что темная материя взаимодействует сама с собой.

Если темная материя не взаимодействует с обычной материей, а звезды состоят из обычной материи, то каким образом эта субстанция могла вызвать разрыв в потоке звезд GD-1? Дело в том, что темная материя взаимодействует с гравитацией. Поскольку гравитация возникает из-за кривизны самой ткани пространства, а обычная материя и свет также пересекают пространство, это означает, что, хотя эти компоненты Вселенной могут игнорировать темную материю, они не могут игнорировать ее гравитационное влияние.

Ученые предположили, что если в большом гало темной матери вокруг Млечного Пути существует субгало более плотной темной материи, то она могла своим гравитационным влиянием разрушить структуру потока звезд GD-1.

Ученые предположили, что если в большом гало темной матери вокруг Млечного Пути существует субгало более плотной темной материи, то она могла своим гравитационным влиянием разрушить структуру потока звезд GD-1 Фото: space.com

Но стандартная модель эволюции Вселенной под названием Лямбда-CDM, которая включает в себя наличие холодной темной материи, не предполагает, что темная материя может иметь настолько большую плотность, чтобы оказать такое сильное гравитационное влияние. Холодная темная материя при этом не взаимодействует сама с собой.

Ученые считают, что в большом гало темной материи вокруг Млечного Пути значит существует субгало из горячей самовзаимодействующей темной материи, которая имеет необходимую плотность и может вызвать нарушение структуры потока звезд на окраинах нашей галактики.

То есть изменение размещения звезд в пространстве и скорости их движения в потоке GD-1, как показывает исследование, можно объяснить не влиянием неизвестно очень плотного объекта, как считалось ранее, а влиянием очень плотной горячей темной материи, которая взаимодействует сама с собой.

Это означает, что существующая модель эволюции Вселенной под названием Лямбда-CDM не может полностью описать все явления в космосе и может быть не полностью верной.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что мы имеет неверное представление о ядрах галактик, в том числе и о ядре Млечного Пути. Исследователи пришли к выводу, что в этих ядрах находятся гигантские темные звезды, состоящие из размытой темной материи.

Также Фокус писал о том, что в далеком прошлом у спутников планет Солнечной системы могли быть такие же кольца, как у Сатурна, но затем они исчезли. То есть у Луны также могли быть кольца, как показывает еще одно исследование.