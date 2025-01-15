Луна была похожа на Сатурн: почему она выглядит сейчас иначе (фото)

Исследование предполагает, что в далеком прошлом у спутников планет Солнечной системы могли быть такие же кольца, как у Сатурна, но затем они исчезли.

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Ни у одного спутника планеты Солнечной системы нет колец. Но ученые выяснили, что такие кольца могли быть созданы и при этом могли быть стабильными в течение миллиона лет, даже если на них влияла гравитация соседних объектов. То есть у Луны и других сферических спутников могли быть кольца, но затем они исчезли. Ученые выяснили, как это могло произойти. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Live Science.

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Самой известной планетой в Солнечной системе, которая имеет кольца, является Сатурн. Но Юпитер, Уран и Нептун также имеют кольца, хотя они не так хорошо видны. Эти кольца состоят из кусков льда и камней разного размера и их стабильность поддерживается гравитацией так называемых спутников-пастухов, которые есть у выше указанных четырех планет.

Сатурн Фото: NASA

Ученые также обнаружили, что кольца имеют некоторые кентавры, то есть астероиды, расположенные за Юпитером, а также некоторые карликовые планеты. Но ученые так и не обнаружили колец, которые бы окружали хотя бы один известный спутник планет Солнечной системы.

Авторы исследования считают, что физические процессы, которые создают кольца, теоретически могут происходить как на планетах, так и на их спутниках. Кольца могут быть созданы из каменистых обломков, выброшенных с поверхности спутника в результате удара астероида, или же из кусков льда, выброшенных криовулканами. Такие обломки со временем под влиянием гравитации спутника должны образовать кольцо. Многие спутники планет имеют криовулканы, а также подвергались сильным ударам астероидов, но колец у них нет.

Сравнение размеров Земли (внизу справа), Луны (вверху слева), а также некоторых спутников Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона Фото: Live Science

Ученые решили выяснить, могут ли кольца спутников планет вообще быть стабильными, то есть не разрушаться очень длительный период времени. Предварительные результаты показали, что спутники могут иметь стабильные кольца, но ученые не учитывали гравитационное влияние других спутников и планет.

После этого авторы исследования выбрали пять наборов сферических спутников и их планет, включая Землю и Луну. В моделировании каждый спутник получил кольца. Результате показали, что такие кольца даже под влиянием гравитации соседних спутников и планет могут оставаться стабильными в течение миллиона лет. Моделирование показало, что даже у Луны могли быть стабильные кольца, похожие на кольца Сатурна. То есть гравитационное влияние соседних объектов в течение очень длительного периода времени не разрушало эти кольца, согласно исследованию.

Моделирование показало, что даже у Луны могли быть стабильные кольца Фото: Live Science

Если у спутников планет в далеком прошлом были кольца, то куда они все исчезли? Ученые считают, что причиной разрушения этих колец могло стать влияние солнечного излучения, а также заряженных частиц из магнитных полей планет. С другой стороны, существует вероятность того, что кольца были разрушение гравитацией самих спутников, которые имели кольцевые системы вокруг себя.

Получается, что если у Луны все же были кольца, то составляющие их обломки давным-давно упали на поверхность спутника Земли. И это могло произойти также и с другими спутниками планет Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, нечто невидимое и "размытое", размером в тысячи световых лет, скрывается в центре Млечного Пути. Исследование предполагает, что ядра галактик могут состоять не из того, что мы думали.

Также Фокус писал о том, каким образом МКС может сопротивляться гравитации Земли, вращаться вокруг нашей планеты и не падать вниз.