Ракета Илона Маска отправила на Луну 2 посадочных модуля: вторжение NASA началось (фото)

Посадочные модули Blue Ghost и Resilience доберутся до Луны в разное время, но каждый из них имеет на борту важные научные инструменты для исследования спутника Луны.

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В среду, 15 января, ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту два лунных посадочных модуля двух частных компаний. Модуль Blue Ghost был создан американской компанией Firefly Aerospace, а модуль Resilience — японской компанией ispace. Оба модуля после приземления на Луне проведут важные научные исследования, которые должны улучшить понимание спутника Земли, пишет Space.

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Оба посадочных модуля после запуска были успешно развернуты в космосе и вскоре начнут свое путешествие к Луне, чтобы совершить посадку на ее поверхности. На борту модуля Blue Ghost находится 10 исследовательских и технологических полезных нагрузок NASA, разработанных для дальнейшего изучения лунной среды, поскольку космическое агентство США планирует отправить астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида" в 2027 году.

Лунный модуль компании Firefly Aerospace будет вращаться вокруг Земли в течение 25 дней, затем еще четыре дня ему понадобится, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны, где он будет вращаться еще 16 дней. После этого модуль Blue Ghost должен приземлиться на территории Моря Кризисов на Луне. У модуля будет две недели, чтобы провести научные исследования, пока на луне будет день и солнечные панели будут получать достаточное количество солнечной энергии для зарядки батарей.

Лунный модуль компании Firefly Aerospace будет вращаться вокруг Земли в течение 25 дней, затем еще четыре дня ему понадобится, чтобы выйти на орбиту вокруг Луны, где он будет вращаться еще 16 дней Фото: NASA

Прежде чем модуль прибудет на Луну, научные приборы на его борту будут измерять частицы солнечного ветра в магнитном поле Земли, тестировать устойчивое к космической радиации компьютерное оборудование и использовать существующие спутники GPS для навигации вокруг Луны.

Море Кризисов на Луне Фото: NASA

На поверхности Луны инструменты NASA проведут анализ лунного реголита и электропроводности под поверхностью Луны, а также будет проведено тестирование отражающих лазеров для измерения расстояния Луны от Земли. Более точные измерения расстояния между Луной и Землей помогут в дальнейшем улучшить навигацию вокруг спутника Земли, а также на его поверхности.

Прежде чем модуль Blue Ghost прибудет на Луну, научные приборы на его борту будут измерять частицы солнечного ветра в магнитном поле Земли, тестировать устойчивое к космической радиации компьютерное оборудование и использовать существующие спутники GPS для навигации вокруг Луны Фото: space.com

Один из инструментов NASA на Луне будет проверять влияние лунного реголита или лунной пыли на материалы, из которых создают скафандры, а также оборудование, которое поможет астронавтам во время будущего освоения Луны. Известно, что реголит может разрушить скафандры и нарушить работу оборудования, а потому важно понимать, какие материалы нужно использовать в будущем на Луне.

На Луне также будет проверена новая технология NASA, которая должна помочь бороться лунным космическим аппаратам и другому оборудованию с накоплением пыли на поверхности и солнечных панелях.

NASA отправило на Луну также специальный прибор, который будет проводить анализ воздействия лунной пыли на посадочный модуль во время его приземления. Это поможет улучшить технологии будущих пилотируемых космических кораблей.

Что касается модуля Resilience, то он прибудет на Луну примерно через 4,5 месяца и приземлится на территории Моря Холода. Дело в том, что этот модуль будет лететь по другой траектории для сокращения расхода топлива.

Что касается модуля Resilience, то он прибудет на Луну примерно через 4,5 месяца и приземлится на территории Моря Холода Фото: space.com

Одной из главных полезных нагрузок на борту модуля Resilience, является маленький луноход Tenacious, который должен собрать для NASA образцы лунной почвы. Всего же на борту модуля компании ispace находится пять полезных научных нагрузок.

Море Холода на Луне Фото: NASA

Например, один из инструментов должен продемонстрировать возможность производства кислорода и водорода из водяного льда на Луне. Другой инструмент предназначен для тестирования выращивания водорослей на Луне, как потенциального источника пищи для астронавтов.

Как уже писал Фокус, загадка странного поведения звезд в Млечном Пути решена. Новое исследование предполагает, что существующая модель эволюции Вселенной может быть не совсем верной.

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