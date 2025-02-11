Всего несколько счастливчиков: сколько астронавтов на самом деле побывали на Луне (фото)

В период с 1969 по 1972 годы всего несколько астронавтов NASA, которые все были мужчинами, смогли прогуляться по поверхности спутника Земли.

Related video

Как известно, впервые астронавты NASA высадились на поверхность Луны в 1969 году, а в последний раз люди побывали на спутнике Земли в 1972 году. Но сколько всего астронавтов побывали на Луне и как их звали? Об этом пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя Луна находится на расстоянии в среднем 370 000 км от Земли, что немного по космическим меркам, на ней смогли побывать всего 12 астронавтов NASA в рамках программы "Аполлон". Хотя Луну видели из космического корабля еще 12 американцев, просто они вращались вокруг спутника Земли не высадились на его поверхность.

Хотя Луна находится на расстоянии в среднем 370 000 км от Земли, что немного по космическим меркам, на ней смогли побывать всего 12 астронавтов NASA Фото: NASA

После того, как Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос, началась космическая гонка между СССР и США. В 1962 году президент США Джон Кеннеди дал задание NASA отправить американских астронавтов на Луну до 1970 года, чтобы опередить СССР.

Астронавт Базз Олдрин на Луне Фото: NASA

Первым астронавтом, который ступил на поверхность Луны стал Нил Армстронг в 1969 году, а последним, кто совершил такой же подвиг в 1972 году стал Юджин Сернан. С тех пор ни один человек не побывал на Луне, хотя NASA сейчас активно работает на этим в рамках новой программы "Артемида". Напоминаем, что богиня Артемида в древнегреческой мифологии была сестрой бога Аполлона, а потому было дано именно такое название новой лунной программе NASA.

Сколько астронавтов на самом деле побывали на Луне?

Далее представлен список всех 12 астронавтов, которые побывали в разные годы на Луне и были участниками разных миссий.

Миссия "Аполлон-11", 1969 год.

Нил Армстронг

Базз Олдрин

Миссия "Аполлон-12", 1969 год.

Чарльз Конрад

Алан Бин

Миссия "Аполлон-14", 1971 год.

Алан Шепард

Эдгар Митчелл

Миссия "Аполлон-15", 1971 год.

Дэвид Скотт

Джеймс Ирвин

Миссия "Аполлон-16", 1972 год.

Джон Янг

Чарльз Дьюк

Миссия "Аполлон-17", 1972 год.

Харрисон Шмитт

Юджин Сернан

Напоминаем, что астронавты миссии "Аполлон-13" Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт и Фред Хейз в 1970 году смогли долететь до Луны, но на космическом корабле случилась серьезная авария, а потому им пришлось вернуться на Землю так и не побывав на супнике Земли.

Как выглядит прогулка по поверхности Луны?

У Луны очень низкая гравитация, которая составляет примерно 1/6 гравитации на Земле. Это значит, что астронавты на Луне весят намного меньше чем на Земле, если точнее, то их вес составляет всего 16% от нормального значения при обычной гравитации. Таким образом астронавты на Луне могут прыгнуть в 6 раз выше, чем на поверхности Земли.

На Луне человек ощущает себя очень легким, а из-за разреженной атмосферы глаза видят очень резкие цвета. Также на Луне Солнце светит очень ярко и затмевает собой свет звезд.

Первые четверо астронавтов перемещались на Луне пешком, но это не позволяло далеко отойти от посадочного модуля. Впервые во время миссии "Аполлон-15" астронавты смогли использовать лунный вездеход. Он развивал скорость до 16 км/час и позволял преодолеть расстояние до 90 км.

Впервые во время миссии "Аполлон-15" астронавты смогли использовать лунный вездеход Фото: wikipedia

Когда астронавты снова высадятся на Луну?

NASA планировало вернуть астронавтов на Луну в 2024 году, но теперь известно, что этот полет должен состояться в 2027 году, как уже писал Фокус. Но все зависит от финансирования NASA, от других пока нерешенных технологических проблем, которые связаны с космическим кораблем, посадочным модулем, а также со скафандрами.

Также, как уже писал Фокус, большой друг нового президента США Илон Маск является сторонником пилотируемых миссий на Марс, а не на Луну.

Еще Фокус писал о том, что сверхзвуковой самолет XB-1 установил новые рекорды. После успешного финального испытания самолета компания Boom Technology полностью приступает к созданию нового пассажирского сверхзвукового самолета Overture.