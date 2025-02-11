Всего несколько счастливчиков: сколько астронавтов на самом деле побывали на Луне (фото)
В период с 1969 по 1972 годы всего несколько астронавтов NASA, которые все были мужчинами, смогли прогуляться по поверхности спутника Земли.
Как известно, впервые астронавты NASA высадились на поверхность Луны в 1969 году, а в последний раз люди побывали на спутнике Земли в 1972 году. Но сколько всего астронавтов побывали на Луне и как их звали? Об этом пишет Space.
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Хотя Луна находится на расстоянии в среднем 370 000 км от Земли, что немного по космическим меркам, на ней смогли побывать всего 12 астронавтов NASA в рамках программы "Аполлон". Хотя Луну видели из космического корабля еще 12 американцев, просто они вращались вокруг спутника Земли не высадились на его поверхность.
После того, как Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос, началась космическая гонка между СССР и США. В 1962 году президент США Джон Кеннеди дал задание NASA отправить американских астронавтов на Луну до 1970 года, чтобы опередить СССР.
Первым астронавтом, который ступил на поверхность Луны стал Нил Армстронг в 1969 году, а последним, кто совершил такой же подвиг в 1972 году стал Юджин Сернан. С тех пор ни один человек не побывал на Луне, хотя NASA сейчас активно работает на этим в рамках новой программы "Артемида". Напоминаем, что богиня Артемида в древнегреческой мифологии была сестрой бога Аполлона, а потому было дано именно такое название новой лунной программе NASA.
Сколько астронавтов на самом деле побывали на Луне?
Далее представлен список всех 12 астронавтов, которые побывали в разные годы на Луне и были участниками разных миссий.
Миссия "Аполлон-11", 1969 год.
- Нил Армстронг
- Базз Олдрин
Миссия "Аполлон-12", 1969 год.
- Чарльз Конрад
- Алан Бин
Миссия "Аполлон-14", 1971 год.
- Алан Шепард
- Эдгар Митчелл
Миссия "Аполлон-15", 1971 год.
- Дэвид Скотт
- Джеймс Ирвин
Миссия "Аполлон-16", 1972 год.
- Джон Янг
- Чарльз Дьюк
Миссия "Аполлон-17", 1972 год.
- Харрисон Шмитт
- Юджин Сернан
Напоминаем, что астронавты миссии "Аполлон-13" Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт и Фред Хейз в 1970 году смогли долететь до Луны, но на космическом корабле случилась серьезная авария, а потому им пришлось вернуться на Землю так и не побывав на супнике Земли.
Как выглядит прогулка по поверхности Луны?
У Луны очень низкая гравитация, которая составляет примерно 1/6 гравитации на Земле. Это значит, что астронавты на Луне весят намного меньше чем на Земле, если точнее, то их вес составляет всего 16% от нормального значения при обычной гравитации. Таким образом астронавты на Луне могут прыгнуть в 6 раз выше, чем на поверхности Земли.
На Луне человек ощущает себя очень легким, а из-за разреженной атмосферы глаза видят очень резкие цвета. Также на Луне Солнце светит очень ярко и затмевает собой свет звезд.
Первые четверо астронавтов перемещались на Луне пешком, но это не позволяло далеко отойти от посадочного модуля. Впервые во время миссии "Аполлон-15" астронавты смогли использовать лунный вездеход. Он развивал скорость до 16 км/час и позволял преодолеть расстояние до 90 км.
Когда астронавты снова высадятся на Луну?
NASA планировало вернуть астронавтов на Луну в 2024 году, но теперь известно, что этот полет должен состояться в 2027 году, как уже писал Фокус. Но все зависит от финансирования NASA, от других пока нерешенных технологических проблем, которые связаны с космическим кораблем, посадочным модулем, а также со скафандрами.
Также, как уже писал Фокус, большой друг нового президента США Илон Маск является сторонником пилотируемых миссий на Марс, а не на Луну.
Еще Фокус писал о том, что сверхзвуковой самолет XB-1 установил новые рекорды. После успешного финального испытания самолета компания Boom Technology полностью приступает к созданию нового пассажирского сверхзвукового самолета Overture.