Из Лондона в Нью-Йорк за 3 часа: сверхзвуковой самолет установил новые рекорды (видео)

После успешного финального испытания самолета XB-1 компания Boom Technology полностью приступает к созданию нового пассажирского сверхзвукового самолета Overture.

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10 февраля состоялось тринадцатое и финальное испытание демонстрационного сверхзвукового самолета XB-1, созданного американской компанией Boom Technology. Во время полета самолет смог три раза превысить скорость звука и самое главное впервые не создал звукового удара. Из-за этих звуковых ударов во многих странах, в том числе и США, давно запрещены полеты пассажирских сверхзвуковых самолетов. После завершения всех испытаний компания Boom Technology полностью приступает к созданию нового пассажирского сверхзвукового самолета Overture, который позволит значительно сократить время межконтинентальных полетов, пишет Space.

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Последнее испытание самолета XB-1 прошло успешно

Прототип будущего пассажирского сверхзвукового самолета Overture под названием XB-1 преодолел скорость звука, которая составляет 1224 км/ч, три раза во время 41-минутного полета в небе над пустынной частью штата Калифорния.

Последнее испытание XB-1 дало возможность собрать еще больше ценных данных, которые позволяют приступить к созданию нового пассажирского сверхзвукового самолета Overture, который будет вмещать от 64 до 80 пассажиров.

Прототип будущего пассажирского сверхзвукового самолета Overture под названием XB-1 преодолел скорость звука, которая составляет 1224 км/ч, три раза во время 41-минутного полета в небе над пустынной частью штата Калифорния Фото: Скриншот

Если сейчас перелет из Лондона в Нью-Йорк занимает примерно 8 часов, что с помощью нового самолета это время сократится до 3-3,5 часов. Также сейчас перелет из Америки в Японию занимает примерно 12 часов, то новый сверхзвуковой самолет позволит сократить это время в 2 раза. Предполагаемая скорость, которую сможет набрать Overture составляет 2100 км/ч.

Последнее испытание XB-1 дало возможность собрать еще больше ценных данных, которые позволяют приступить к созданию нового пассажирского сверхзвукового самолета Overture, который будет вмещать от 64 до 80 пассажиров Фото: Gizmodo

Компания Boom Technology уже в ближайшее время должна определиться с конструкцией нового пассажирского сверхзвукового авиалайнера и начать сборку самолета Overture уже через полтора года. Предполагается, что уже в 2029 году этот самолет сможет отправиться в первый коммерческий рейс. Этот самолет будет использоваться как для межконтинентальных полетов, так и полетов внутри США.

Это станет возможным благодаря тому, что инженеры уже показали, что их будущий сверхзвуковой самолет Overture не будет создавать сильного грохота, который слышен на земле, при преодолении звукового барьера. Во время последнего испытания самолет XB-1 не только три раза превысил скорость звука, но и не создал звукового удара. То есть получено доказательство, что сверхзвуковые самолеты могут быть тихими, а значит могут летать над континентальной частью США.

Во время последнего испытания самолет XB-1 не только три раза превысил скорость звука, но и не создал звукового удара Фото: Скриншот

Когда сверхзвуковой самолет движется через атмосферу на высокой скорости, он изменяет давление воздуха вокруг себя, создавая звуковые волны. А когда самолет превышает скорость звука, то эти звуковые волны объединяются и образуют ударную волну. Этот звуковой удар может распространяться достаточно далеко, чтобы достичь земли, где он создает чрезвычайно громкий шум.

Самолет XB-1 воспользовался физическим явлением, называемым отсечкой Маха. Поскольку звук движется медленнее на больших высотах, самолет, преодолевающий звуковой барьер на этих высотах, создает звуковой удар, который не может достичь земли. При этом температура и ветер также влияют на скорость звука, поэтому идеальная высота и скорость для сверхзвукового самолета зависят от атмосферных условий.

Компания Boom Technology намерена возродить пассажирские сверхзвуковые полеты, которые закончились в 2003 году вместе с последним рейсом самолета "Конкорд".

Фокус уже писал о достижениях самолета XB-1, полученных во время предыдущего испытательного полета в конце января.

Также Фокус писал о том, что обнаружена самая вулканическая планета среди известных. Если данные наблюдений подтвердятся, то астрономы впервые обнаружили атмосферу у каменистой планеты вне Солнечной системы.

Еще Фокус писал о том, что ученые из Италии начали работу над созданием нового ракетного электрического двигателя, который использует воду в качестве топлива. При этом вода превращается в плазму.