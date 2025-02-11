Ученые занялись созданием космического двигателя, работающего на воде: что известно

Исследователи намерены создать электрический двигатель мощностью до 500 Вт, который можно использовать для миссий в глубоком космосе.

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В рамках проекта WET ученые из Болонского университета, Италия, занялись разработкой нового электрического двигателя для космических кораблей и спутников, который использует в качестве топлива воду, превращенную в плазму с помощью электролиза. Хотя прототипы таких космических двигателей уже создавались ранее, воду еще не использовали в качестве топлива в больших масштабах. Ученые считают, что новый двигатель можно использовать для миссий в глубоком космосе, пишет Popular Mechanics.

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Большинство ракетных двигателей работает на топливе, которое при сгорании выбрасывает в атмосферу огромное количество углекислого газа, оксидов азота и аммиака. Поэтому ученые пытаются создать двигатели, работающие на воде.

Прототипы ракетных двигателей, работающих на водороде и кислороде из воды, существуют, и, хотя NASA удалось использовать этот тип двигательной установки для запуска своего крошечного спутника в 2021 году, водное топливо пока не использовалось в больших масштабах.

Ученые из Болонского университета занялись разработкой нового типа электрического ракетного двигателя, работающего на плазме, полученной из воды. Предполагается, что такой двигатель будет иметь такую же мощность, как и химические двигатели, для создания нужной тяги.

Как плазма вообще получается из воды? Плазма является четвертым агрегатным состоянием вещества после твердых тел, жидкостей и газов, и ее можно получить с помощью электролиза. Когда вода нагревается электрическим током, она испаряется, но при сильном нагревании молекулы в водяном паре расщепляются на водород и кислород. Затем атомы водорода и кислорода становятся ионами и электронами, то есть ключевыми компонентами плазмы, при более высоком нагревании.

Определенное количество атомов должно быть ионизировано, прежде чем перегретое вещество можно будет назвать плазмой. В ракетных двигателях электрическая энергия, вырабатываемая при образовании плазмы, создает кинетическую тягу, которая позволяет перемещаться ракете или спутнику.

Ученые планируют разработать двигатель мощностью 100- 500 Вт, который для начала можно использовать в спутниках. Продолжается, что данный двигателе в дальнейшем можно будет использовать для миссий в глубокий космос.

По словам ученых, благодаря воде, экологически чистому и универсальному топливу, могут открыться беспрецедентные возможности для исследования дальнего космоса. У этого вида топлива есть еще одно преимущество: вода есть везде в космосе, поэтому для будущего космического корабля не будет проблемой исчерпание топлива.

Как уже писал Фокус, впервые измерена сила магнитного поля места рождения планет. Новое исследование поможет лучше понять, как рождаются планеты в протопланетных дисках молодых звезд.

Также Фокус писал о том, что ученые предполагают, что температура на Луне могла снизиться в результате снижения активности человечества во время пандемии COVID-19.