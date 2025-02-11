Слабее магнита на холодильнике: впервые измерена сила магнитного поля места рождения планет

Новое исследование поможет лучше понять, как рождаются планеты в протопланетных дисках молодых звезд.

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Астрономы создали реконструкцию магнитного поля вокруг молодой звезды с помощью диска из газа и пыли, окружающего ее. Для этого они использовали радиотелескоп ALMA. Выводы ученых помогут лучше понять, каким образом возникают планеты. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Астрономы использовали пыль в протопланетном диске молодой звезды HD 142527, расположенной примерно в 512 световых годах от нас, для того, чтобы создать реконструкцию трехмерной структуры магнитного поля вокруг звезды. Это первый раз, когда такая реконструкция стала возможной для протопланетного диска.

По словам ученых, магнитные поля в протопланетных дисках вокруг молодых звезд играют важную роль в эволюции диска и формировании планет. Новые звезды или протозвезды образуются из очень плотных сгустков в облаках межзвездного газа и пыли, которые сжимаются под действием собственной гравитации.

Эти протозвезды продолжают накапливать вещество до тех пор, пока давление и температура в их ядрах не станут достаточными для запуска термоядерного синтеза водорода. После этого протозвезда превращается в звезду главной последовательности, такую ​​как Солнце.

Молодая звезда HD 142527 окружена диском из газа и пыли, которые остались после ее формирования. Считается, что планеты начинают формироваться в турбулентных условиях таких протопланетных дисков, когда частицы пыли сталкиваются и слипаются, создавая все более крупные скопления материи.

Считается, что планеты начинают формироваться в турбулентных условиях таких протопланетных дисков, когда частицы пыли сталкиваются и слипаются, создавая все более крупные скопления материи. Иллюстрация Фото: space.com

Хотя считается, что в протопланетных дисках в процессе рождения планет задействовано множество сил, одним из самых важных считается магнетизм. Это означает, что крайне важно понять, какие магнитные поля задействованы, но до сих пор ученые не могли их измерить.

Астрономы смогли измерить поляризацию частиц пыли в протопланетном диске HD 142527 и, таким образом, впервые измерить магнитное поле такой структуры. Так же, как железные опилки при воздействии магнита, частицы пыли в этом диске, формирующем планеты, выровнены с проходящим через него магнитным полем.

Белые полосы на изображении ниже показывают направления магнитного поля, как это видно по ориентации частиц пыли в протопланетном диске.

Протопланетный диск звезды HD 142527 и ориентация магнитного поля Фото: space.com

Ученые выяснили, что сила магнитного поля составляет всего примерно 0,3 миллигаусса, в то время как типичный магнит на холодильнике имеет магнитное поле примерно 1 000 000 миллигаусс.

Авторы исследования предполагают, что магнитные поля, которые они измерили, могут создавать интенсивную турбулентность в этом протопланетном диске. Результаты исследования должны дать ученым более подробную картину условий, в которых рождаются планеты.

Как уже писал Фокус, возникло предположение, что локдаун из-за COVID-19 привел к снижению температуры на Луне. Ученые продолжают спорить о том, действительно ли изменения условий на Земле во время пандемии повлияли на температуру на Луне.

Также Фокус писал о том, что новые данные указывают на то, что под ледяной корой четвертого по размеру спутника Урана скрывается океан с жидкой водой.