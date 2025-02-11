Еще один водный мир обнаружен в Солнечной системе: что выяснили астрономы (фото)

Ученые считают, что четвертый по величине спутник Урана, как и некоторые спутники Сатурна и Юпитера, скрывает в своих недрах океан из жидкой воды.

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Сейчас ученые считают, что на некоторые спутники Юпитера, Сатурна, а также Нептуна и Урана являются водными мирами. То есть под своей толстой ледяной корой они скрывают океан из жидкой воды. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале The Planetary Science Journal, пришли к выводу, что отложения льда из диоксида углерода на поверхности спутника Урана под названием Ариэль указывают на существование подземного океана, пишет ScienceAlert.

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Ученые считают, что лед из диоксида углерода и других соединений, содержащих углерод, содержатся в трещинах на поверхности спутника Ариэль и возникли в результате химических процессов, происходящих у него внутри. То есть эти трещины могут помочь понять внутреннее устройство спутника Урана. По словам ученых, никакие другие особенности на поверхности этого ледяного мира не показывают факт перемещения материала из недр на поверхность, кроме этих трещин.

Предыдущие исследования предполагали, что эти трещины появились в результате взаимодействия тектонической и вулканической активности, но подробности этого процесса остались неясными. Теперь ученые использовали данные наблюдений и моделирования, чтобы заполнить пробелы в знаниях.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что отложения льда из диоксида углерода на поверхности спутника Урана под названием Ариэль указывают на существование подземного океана Фото: NASA

Авторы исследования пришли к выводу, что известный на Земле процесс, скорее всего отвечает за появление трещин на Ариэле. Этот процесс называется спрединг и происходит в районе срединно-океанических хребтов, где части морского дна и материал поднимаются снизу, чтобы сформировать новую часть коры.

На Ариэле спрединг может происходить, когда более теплый материал поднимается снизу, раскалывая кору спутника, прежде чем заполнить образовавшуюся трещину. В прошлом спутники Урана находились в орбитальном резонансе, который приводит к тому, что гравитация планеты нагревает внутреннюю часть спутников. Ученые считают, что это могло привести к тому, что поверхность спутника Урана изменилась, но также изменились и его недра. То есть внутри спутника были созданы условия для появления океана из жидкой воды. Недавние наблюдения космического телескопа Уэбб указывают на то, что такой океан присутствует на Ариэле.

Недавние наблюдения космического телескопа Уэбб указывают на то, что океан присутствует на Ариэле Фото: NASA

Если это так, то океан скорее всего отвечает за появление льда из диоксида углерода на поверхности Ариэля и в частности в его трещинах. Ученые говорят, что пока что сложно оценить размер океана и его глубину. Авторы исследования говорят, что необходимо отправить космический аппарат для исследования Урана и его спутников, что даст возможность получить доказательства того, что Ариэль является водным миром.

Как уже писал Фокус, на Уране загадочным образом снижается температура и ученые нашли причину этого.

Также Фокус писал о том, что космический мусор становится все большей проблемой для человечества. Недавнее исследование указывает на растущий риск столкновений обломков космического мусора с пассажирскими самолетами во время полета.