Ще один водний світ виявлено в Сонячній системі: що з'ясували астрономи (фото)

Вчені вважають, що четвертий за величиною супутник Урану, як і деякі супутники Сатурна і Юпітера, приховує у своїх надрах океан із рідкої води.

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Наразі вчені вважають, що на деякі супутники Юпітера, Сатурна, а також Нептуна та Урана є водними світами. Тобто під своєю товстою крижаною корою вони приховують океан із рідкої води. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі The Planetary Science Journal, дійшли висновку, що відкладення льоду з діоксиду вуглецю на поверхні супутника Урана під назвою Аріель вказують на існування підземного океану, пише ScienceAlert.

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Вчені вважають, що лід з діоксиду вуглецю та інших сполук, що містять вуглець, містяться в тріщинах на поверхні супутника Аріель і виникли внаслідок хімічних процесів, що відбуваються у нього всередині. Тобто ці тріщини можуть допомогти зрозуміти внутрішній устрій супутника Урана. За словами вчених, жодні інші особливості на поверхні цього крижаного світу не показують факт переміщення матеріалу з надр на поверхню, крім цих тріщин.

Попередні дослідження припускали, що ці тріщини з'явилися внаслідок взаємодії тектонічної та вулканічної активності, але подробиці цього процесу залишилися незрозумілими. Тепер вчені використовували дані спостережень і моделювання, щоб заповнити прогалини в знаннях.

Автори нового дослідження дійшли висновку, що відкладення льоду з діоксиду вуглецю на поверхні супутника Урана під назвою Аріель вказують на існування підземного океану Фото: NASA

Автори дослідження дійшли висновку, що відомий на Землі процес, найімовірніше, відповідає за появу тріщин на Аріелі. Цей процес називається спрединг і відбувається в районі серединно-океанічних хребтів, де частини морського дна і матеріал піднімаються знизу, щоб сформувати нову частину кори.

На Аріелі спрединг може відбуватися, коли тепліший матеріал піднімається знизу, розколюючи кору супутника, перш ніж заповнити тріщину, що утворилася. У минулому супутники Урана перебували в орбітальному резонансі, який призводить до того, що гравітація планети нагріває внутрішню частину супутників. Вчені вважають, що це могло призвести до того, що поверхня супутника Урана змінилася, але також змінилися і його надра. Тобто всередині супутника були створені умови для появи океану з рідкої води. Нещодавні спостереження космічного телескопа Вебб вказують на те, що такий океан присутній на Аріелі.

Нещодавні спостереження космічного телескопа Вебб вказують на те, що океан присутній на Аріелі Фото: NASA

Якщо це так, то океан, найімовірніше, відповідає за появу льоду з діоксиду вуглецю на поверхні Аріеля і, зокрема, в його тріщинах. Вчені кажуть, що поки що складно оцінити розмір океану і його глибину. Автори дослідження кажуть, що необхідно відправити космічний апарат для дослідження Урана і його супутників, що дасть можливість отримати докази того, що Аріель є водним світом.

Як уже писав Фокус, на Урані загадковим чином знижується температура і вчені знайшли причину цього.

Також Фокус писав про те, що космічне сміття стає все більшою проблемою для людства. Недавнє дослідження вказує на зростаючий ризик зіткнень уламків космічного сміття з пасажирськими літаками під час польоту.