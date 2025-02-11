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Технології та наука

Ще один водний світ виявлено в Сонячній системі: що з'ясували астрономи (фото)

супутник Урана Аріель
Фото: NASA | Ще один водний світ виявлено в Сонячній системі

Вчені вважають, що четвертий за величиною супутник Урану, як і деякі супутники Сатурна і Юпітера, приховує у своїх надрах океан із рідкої води.

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Наразі вчені вважають, що на деякі супутники Юпітера, Сатурна, а також Нептуна та Урана є водними світами. Тобто під своєю товстою крижаною корою вони приховують океан із рідкої води. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі The Planetary Science Journal, дійшли висновку, що відкладення льоду з діоксиду вуглецю на поверхні супутника Урана під назвою Аріель вказують на існування підземного океану, пише ScienceAlert.

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Вчені вважають, що лід з діоксиду вуглецю та інших сполук, що містять вуглець, містяться в тріщинах на поверхні супутника Аріель і виникли внаслідок хімічних процесів, що відбуваються у нього всередині. Тобто ці тріщини можуть допомогти зрозуміти внутрішній устрій супутника Урана. За словами вчених, жодні інші особливості на поверхні цього крижаного світу не показують факт переміщення матеріалу з надр на поверхню, крім цих тріщин.

Попередні дослідження припускали, що ці тріщини з'явилися внаслідок взаємодії тектонічної та вулканічної активності, але подробиці цього процесу залишилися незрозумілими. Тепер вчені використовували дані спостережень і моделювання, щоб заповнити прогалини в знаннях.

супутник Урана Аріель Fullscreen
Автори нового дослідження дійшли висновку, що відкладення льоду з діоксиду вуглецю на поверхні супутника Урана під назвою Аріель вказують на існування підземного океану
Фото: NASA

Автори дослідження дійшли висновку, що відомий на Землі процес, найімовірніше, відповідає за появу тріщин на Аріелі. Цей процес називається спрединг і відбувається в районі серединно-океанічних хребтів, де частини морського дна і матеріал піднімаються знизу, щоб сформувати нову частину кори.

На Аріелі спрединг може відбуватися, коли тепліший матеріал піднімається знизу, розколюючи кору супутника, перш ніж заповнити тріщину, що утворилася. У минулому супутники Урана перебували в орбітальному резонансі, який призводить до того, що гравітація планети нагріває внутрішню частину супутників. Вчені вважають, що це могло призвести до того, що поверхня супутника Урана змінилася, але також змінилися і його надра. Тобто всередині супутника були створені умови для появи океану з рідкої води. Нещодавні спостереження космічного телескопа Вебб вказують на те, що такий океан присутній на Аріелі.

супутник Урана Аріель Fullscreen
Нещодавні спостереження космічного телескопа Вебб вказують на те, що океан присутній на Аріелі
Фото: NASA

Якщо це так, то океан, найімовірніше, відповідає за появу льоду з діоксиду вуглецю на поверхні Аріеля і, зокрема, в його тріщинах. Вчені кажуть, що поки що складно оцінити розмір океану і його глибину. Автори дослідження кажуть, що необхідно відправити космічний апарат для дослідження Урана і його супутників, що дасть можливість отримати докази того, що Аріель є водним світом.

Як уже писав Фокус, на Урані загадковим чином знижується температура і вчені знайшли причину цього.

Також Фокус писав про те, що космічне сміття стає все більшою проблемою для людства. Недавнє дослідження вказує на зростаючий ризик зіткнень уламків космічного сміття з пасажирськими літаками під час польоту.