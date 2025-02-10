Велика загроза з космосу: на пасажирські літаки чекає катастрофа, попереджають учені

Дослідження показує, що зі зростанням кількості запусків ракет і супутників у космос, зросте ймовірність того, що уламки космічного сміття можуть врізатися в пасажирські літаки.

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Ще не було ситуації, коли уламок космічного сміття врізався в пасажирський літак під час його польоту, але, якщо це станеться, наслідки будуть катастрофічними. Нове дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показує, що ризик зіткнення космічного сміття з літаками зростає і буде збільшуватися в найближчі десятиліття, пише ScienceAlert.

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Вчені змоделювали траєкторії відпрацьованих ступенів ракет, які падають на Землю, і порівняли їх із даними польотів літаків по всьому світу. Також вони включили в модель траєкторії непрацюючих супутників, що падають. Результати показали загрозливу для пасажирського авіаційного транспорту і безпеки пасажирів тенденцію. Як показує дослідження, ймовірність потрапляння уламків космічного сміття в пасажирські літаки за останні роки збільшилася і весь час зростає.

За останні кілька років кількість запусків ракет і супутників у космос значно зросла. Також зросла кількість пасажирських авіаперевезень по всьому світу. На орбіті зараз обертається приблизно 2300 відпрацьованих ступенів космічних ракет і тисячі непрацюючих супутників. Усе це має повернутися назад на Землю в найближчому майбутньому.

Хоча більша частина цього космічного сміття має згоріти в атмосфері, все ж деякі уламки можуть не зруйнуватися. Як показує дослідження, навіть крихітні шматки космічного сміття, що потрапили у фюзеляж літака або в його двигун, можуть призвести до катастрофи.

На орбіті зараз обертається приблизно 2300 відпрацьованих ступенів космічних ракет і тисячі непрацюючих супутників. Усе це має повернутися назад на Землю в найближчому майбутньому Фото: ScienceAlert

За словами вчених, неконтрольоване повернення космічних об'єктів на Землю створює величезний ризик для пасажирських літаків. Хоча поки що ймовірність такого зіткнення низька, вона збільшується.

Дослідження показало, що ризик зіткнення космічного сміття з літаками особливо зріс, якщо йдеться про найбільші аеропорти по всьому світу. Вчені вважають, що цей ризик буде тільки зростати протягом найближчих десятиліть.

Проблема ускладнюється складністю відстеження цих космічних об'єктів, що падають. Це часто змушує місцеву владу в різних країнах закривати великі ділянки повітряного простору як запобіжний захід, що призводить до затримок і скасувань рейсів.

Учені кажуть, що є вирішення цієї проблеми. Необхідно інвестувати кошти у створення систем керованого повернення відпрацьованих ступенів ракет і супутників. Хоча ця технологія вже існує, нині її використовують тільки для 35% запусків у космос.

Учені кажуть, що ситуація з космічним сміттям погіршується і не потрібно чекати, коли шматок цього сміття вріжеться в літак, що призведе до катастрофи. Потрібно вже зараз почати вирішувати проблему.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження показало, що потрібно терміново вирішувати величезну проблему космічного сміття, поки це не призвело до катастрофи планетарного масштабу.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили нове відкриття про темну матерію. Минулі дослідження показали, що темної матерії в найбільш ранніх галактиках було менше, ніж зараз, але тепер астрономи отримали інші результати.