На орбіті існує загроза великої катастрофи: вчені закликають терміново рятувати нашу планету

Дослідники кажуть, що потрібно терміново запобігти планетарній кризі, поки ще не стало надто пізно.

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Міжнародна група вчених закликає ООН терміново розв'язати проблему космічного сміття на орбіті та включити це до плану для досягнення кращого майбутнього для людства, відомого як Цілі в галузі сталого розвитку. Космічне сміття загрожує не тільки працюючим супутникам на орбіті, а й атмосфері нашої планети, що може посилити глобальну зміну клімату, пише Space.

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Науковці зі США та Великої Британії вважають, що ООН має включити до Цілей сталого розвитку, які були створені 2015 року та спрямовані на викорінення голоду й злиднів, поліпшення доступу до охорони здоров'я, освіти, до чистої води й санітарії для населення світу, а також на захист клімату від змін, ще й розв'язання проблеми космічного сміття. Дослідники кажуть, що потрібно терміново запобігти планетарній кризі, поки ще не стало надто пізно.

За майже 70 років з моменту запуску першого в історії супутника на орбіту, людство стало покладатися на космічні технології в багатьох аспектах сучасного життя, включно зі зв'язком, інтернетом і навігацією.

Ще 15 років тому на орбіті перебувало менше ніж 1000 супутників, але відтоді їхня кількість зросла майже в 10 разів. Ці супутники використовуються не тільки для забезпечення зв'язком, інтернетом і для супутникової навігації, а й для спостереження за Землею. Вчені вважають, що кількість супутників зростатиме й надалі і вже спостерігається загроза великої катастрофи на орбіті.

Коли супутники закінчують свою роботу, то вони перетворюються на космічне сміття, яке може зіткнутися з працюючими супутниками, що створює нові уламки сміття на орбіті.

Вчені вже б'ють на сполох з приводу зростаючої кількості космічного сміття на орбіті. Їхні розрахунки показують, що навколо Землі обертається понад 40 000 уламків космічного сміття розміром більше ніж 10 сантиметрів, більше ніж 1 000 000 уламків розміром від одного до десяти сантиметрів і приблизно 130 000 000 уламків розміром менше ніж один сантиметр.

Розрахунки показують, що навколо Землі обертається понад 40 000 уламків космічного сміття розміром понад 10 сантиметрів, понад 1 000 000 уламків розміром від одного до десяти сантиметрів і приблизно 130 000 000 000 уламків розміром менше одного сантиметра... Фото: space.com

Ці уламки обертаються навколо Землі зі швидкістю приблизно 8км/с і загрожують знищити все на своєму шляху. Вчені вважають, що в найближчому майбутньому почнеться каскад зіткнень космічного сміття між собою, що призведе до ще більшої кількості уламків. І вони можуть пошкодити багато працюючих супутників на орбіті. Хоча, можливо, цей процес уже почався, що викликає ще більшу тривогу.

За словами вчених, швидке зростання кількості супутників призвело до підвищення ризику зіткнень і виникнення космічного сміття. Тільки у 2024 році на 17% зросла кількість загрозливих зближень уламків космічного сміття з працюючими супутниками на орбіті.

З огляду на те, що на орбіті перебуває понад 12,5 тисяч супутників, зокрема понад 3000 апаратів, які не працюють, потрібно терміново вжити заходів щодо захисту навколоземного простору від космічного сміття, щоб у майбутніх поколінь був доступ до космосу, кажуть учені.

Також учені стурбовані тим, що супутники, які не працюють, згорають в атмосфері Землі, що призводить до утворення оксиду алюмінію, який може зруйнувати озоновий шар і змінити здатність Землі відбивати сонячне світло. Якщо нічого не робити з цією проблемою, то вона тільки посилить зміну клімату, вважають учені.

Як уже писав Фокус, астрономи розкрили секрет знаменитої туманності Кільце. Вченим вдалося з'ясувати точну форму туманності Кільце і виявилося, що вона не кругла, а всередині ховається невидимий об'єкт.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили несподіваний спосіб прогнозувати появу небезпечних для нашої планети спалахів на Сонці. Цей спосіб безпосередньо пов'язаний з однією з особливостей нашої зірки.