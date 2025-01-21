На орбите существует угроза большой катастрофы: ученые призывают срочно спасать нашу планету

Исследователи говорят, что нужно срочно предотвратить планетарный кризис, пока еще не стало слишком поздно.

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Международная группа ученых призывает ООН срочно решить проблему космического мусора на орбите и включить это в план для достижения лучшего будущего для человечества, известный как Цели в области устойчивого развития. Космический мусор угрожает не только работающим спутникам на орбите, но и атмосфере нашей планеты, что может усилить глобальное изменение климата, пишет Space.

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Ученые из США и Великобритании, что ООН должна включить в Цели устойчивого развития, созданные в 2015 году и направленные на искоренение голода и нищеты, улучшение доступа к здравоохранению, образованию, к чистой воде и санитарии для населения мира, также на защиту климата от изменений, еще и решение проблемы космического мусора. Исследователи говорят, что нужно срочно предотвратить планетарный кризис, пока еще не стало слишком поздно.

За почти 70 лет с момента запуска первого в истории спутника на орбиту, человечество стало полагаться на космические технологии во многих аспектах современной жизни, включая связь, интернет и навигация.

Еще 15 лет назад на орбите находилось менее 1000 спутников, но с тех пор их количество выросло почти в 10 раз. Эти спутники используются не только для обеспечения связью, интернетом и для спутниковой навигации, но и для наблюдения за Землей. Ученые считают, что количество спутников будет расти и дальше и уже наблюдается угроза большой катастрофы на орбите.

Когда спутники заканчивают свою работу, то они превращаются в космический мусор, который может столкнуться с работающими спутниками, что создает новые обломки мусора на орбите.

Ученые уже бьют тревогу по поводу растущего количества космического мусора на орбите. Их расчеты показывают, что вокруг Земли вращается более 40 000 обломков космического мусора размером более 10 сантиметров, более 1 000 000 обломков размером от одного до десяти сантиметров и примерно 130 000 000 обломков менее одного сантиметра.

Расчеты показывают, что вокруг Земли вращается более 40 000 обломков космического мусора размером более 10 сантиметров, более 1 000 000 обломков размером от одного до десяти сантиметров и примерно 130 000 000 обломков менее одного сантиметра Фото: space.com

Данные обломки вращаются вокруг Земли со скоростью примерно 8км/с и угрожают уничтожить все на своем пути. Ученые считают, что в ближайшем будущем начнется каскад столкновений космического мусора между собой, что приведет к еще большему количеству обломков. И они могут повредить многие работающие спутники на орбите. Хотя может быть этот процесс уже начался, что вызывает еще большую тревогу.

По словам ученых, быстрый рост количества спутников привел к повышению риска столкновений и возникновения космического мусора. Только в 2024 году на 17% выросло число угрожающих сближений обломков космического мусора с работающими спутниками на орбите.

Учитывая, то на орбите находится более 12,5 тысяч спутников, в том числе более 3000 неработающих аппаратов, нужно срочно принять меры по защите околоземного пространства от космического мусора, чтобы у будущих поколений был доступ к космосу, говорят ученые.

Также ученые обеспокоены тем, что неработающие спутники сгорают в атмосфере Земли, что приводит к образованию оксида алюминия, который может разрушить озоновый слой и изменить способность Земли отражать солнечный свет. Если ничего не делать с этой проблемой, то она только усугубит изменение климата, считают ученые.

Как уже писал Фокус, астрономы раскрыли секрет знаменитой туманности Кольцо. Ученым удалось выяснить точную форму туманности Кольцо и оказалось, что она не круглая, а внутри скрывается невидимый объект.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили неожиданный способ прогнозировать появление опасных для нашей планеты вспышек на Солнце. Этот способ напрямую связан с одной из особенностей нашей звезды.