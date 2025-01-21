Залишок померлої зірки, схожої на Сонце: розкрито секрет знаменитої туманності Кільце (фото)

Вченим вдалося з'ясувати точну форму туманності Кільце і виявилося, що вона не кругла, а всередині ховається невидимий об'єкт.

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Одним із найпопулярніших об'єктів у космосі, який часто фотографують, є туманність Кільце. Це залишок померлої зірки, схожої на Сонце, розташований на відстані приблизно 2000 світлових років від нас. Дивовижний вигляд цієї туманності давно спантеличував астрономів. Досі було незрозуміло, чи справді вона має круглу форму, чи це всього лише ілюзія, що виникає під час спостереження із Землі. Тепер астрономи розв'язали цю проблему і з'ясували, що всередині туманності ховається не тільки мертва зірка, а й ще один об'єкт, пише Space.

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Туманність Кільце — це планетарна туманність, що виникла внаслідок смерті зірки, схожої на Сонце, приблизно 4000 років тому. Коли не дуже масивна зірка закінчує своє життя, то вона перетворюється на великого червоного гіганта і скидає свої зовнішні шари таким чином, що це призводить до створення планетарної туманності. Назва цих об'єктів ніяк не пов'язана з планетами, просто спочатку першовідкривачі цих туманностей побачили, що вони мають схожу на планети форму.

За словами вчених, вважалося, що планетарні туманності мають круглу форму, а всередині в них знаходиться мертва зірка білий карлик. Такі зірки виникають після того, як померла, схожа на Сонце зірка скинула весь свій зовнішній шар і стиснулася до дуже маленького розміру, приблизно з діаметр Землі.

Туманність Кільце у видимому світлі (ліворуч), у радіохвилях (у центрі), і в інфрачервоному світлі (праворуч) Фото: NASA

Тепер же вчені зібрали зображення з високою роздільною здатністю і змогли простежити рух молекул чадного газу вздовж кордону туманності Кільце, що дало змогу поліпшити розуміння її структури та форми. Зокрема, астрономи з'ясували, що туманність Кільце насправді має витягнуту овальну форму.

Нові дані про структуру планетарної туманності дали змогу астрономам підтвердити, що зірка білий карлик дійсно розташована в її центрі. На минулих зображеннях ця зірка була видима не в центрі туманності, але вчені вважають, що це може бути пов'язано з нашим кутом огляду.

На зображеннях телескопа Вебб вчені виявили кілька концентричних дуг із газу відразу за зовнішнім краєм туманності, які, мабуть, утворювалися кожні 280 років. Така регулярність пов'язана з тим, що насправді білий карлик має приховану зірку-компаньйон усередині туманності, вважають учені. Ця зірка, згідно з розрахунками, має перебувати на такій самій відстані від білого карлика, як і Плутон від Сонця, тобто приблизно 5,9 млрд км.

Як уже писав Фокус, Сонце робить щось дивне перед тим, як виникають небезпечні для Землі сонячні спалахи. Вчені з'ясували, що корональні петлі в зовнішній атмосфері Сонця, можуть діяти як система раннього оповіщення про сонячні спалахи.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили натяки на те, що теорія струн, яка стверджує, що Всесвіт складається не з частинок, а зі струн енергії, що вібрують, може бути правильною.