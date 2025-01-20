Сонце робить щось дивне перед тим, як виникають небезпечні для Землі сонячні спалахи

Науковці з'ясували, що корональні петлі в зовнішній атмосфері Сонця, можуть діяти як система раннього оповіщення про сонячні спалахи.

Related video

Сильні сонячні спалахи, тобто раптові викиди енергії та випромінювання, становлять велику грозу для Землі. Але передбачити появу спалахів на Сонці досить складно. Тепер же вчені визначили тип сонячної активності в атмосфері Сонця, яка може передувати і, таким чином, сигналізувати про майбутні сонячні спалахи. Дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, має важливі наслідки для зусиль із забезпечення безпеки астронавтів і космічних об'єктів, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Прогнозування появи спалахів на Сонці має вирішальне значення для захисту як людей, так і технологій від негативного впливу сонячної активності. Сонячні спалахи можуть порушити роботу супутникового зв'язку, систем GPS і електромереж на Землі, а також можуть піддати астронавтів і космічні апарати впливу небезпечних рівнів сонячної радіації. Таким чином, надійна система раннього оповіщення могла б допомогти пом'якшити наслідки сонячних спалахів.

Використовуючи дані космічного апарату NASA Solar Dynamics Observatory, вчені проаналізували корональні петлі. Це дугоподібні плазмові структури в зовнішній атмосфері Сонця, відомій як корона. Ці корональні петлі виникали якраз перед появою сильних спалахів на Сонці.

Ці корональні петлі існують у тих самих активних регіонах Сонця, які викликають появу сонячних спалахів. Вчені виявили, що яскравість корональних петель в екстремальному ультрафіолетовому світлі змінювалася набагато сильніше тоді, коли вони виникали перед появою спалахів на Сонці.

Вчені виявили, що яскравість корональних петель в екстремальному ультрафіолетовому світлі змінювалася набагато сильніше тоді, коли вони виникали перед появою спалахів на Сонці Фото: NASA

За словами вчених, виявилося, що петлі, які виникли над регіонами Сонця, де мають виникнути спалахи, мерехтіли перед цією подією в ультрафіолетовому світлі впродовж кількох годин, тож учені вважають, що спостереження за зміною яскравості корональних петель може стати гарним інструментом для прогнозування сонячних спалахів і небезпечної космічної погоди.

Вчені вважають, що такі спостереження допоможуть передбачити появу сонячних спалахів за 2-6 годин до їх фактичного виникнення на Сонці з точністю від 60% до 80%. Це набагато точніше, ніж дають змогу зробити наявні методи.

Вчені також дійшли висновку, що чим сильніший майбутній спалах на Сонці, тим раніше почне змінюватися яскравість корональних петель, але для підтвердження цього потрібні додаткові спостереження.

Учені вже багато десятиліть намагаються заздалегідь передбачити появу спалахів на Сонці. Якщо результати дослідження виявляться вірними, то за допомогою корональних петель можна буде уникнути негативного впливу спалахів на земні технології, адже буде відомий точніший час їхньої появи.

Як уже писав Фокус, під час руху майже зі швидкістю світла з електронами відбувається щось дивне. Ніхто не знає, як електрони набувають релятивістської швидкості, необхідної для високоенергетичних космічних подій. Нове дослідження дає пояснення.

Також Фокус писав про те, що згідно з прогнозами вчених, уже цього року може виникнути настільки сильна сонячна буря, що це може призвести до катастрофічних наслідків для земних технологій.