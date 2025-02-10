Большая угроза из космоса: пассажирские самолеты ждет катастрофа, предупреждают ученые
Исследование показывает, что с ростом количества запусков ракет и спутников в космос, возрастет вероятность того, что обломки космического мусора могут врезаться в пассажирские самолеты.
Еще не было ситуации, когда обломок космического мусора врезался в пассажирский самолет во время его полета, но, если это произойдет, последствия будут катастрофическими. Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что риск столкновения космического мусора с самолетами растет и будет увеличиваться в ближайшие десятилетия, пишет ScienceAlert.
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Ученые смоделировали траектории падающих на Землю отработанных ступеней ракет и сравнили их с данными полетов самолетов по всему миру. Также они включили в модель траектории падающих неработающих спутников. Результаты показали угрожающую пассажирскому авиационному транспорту и безопасности пассажиров тенденцию. Как показывает исследование, вероятность попадания обломков космического мусора в пассажирские самолеты за последние годы увеличилась и все время растет.
За последние несколько лет количество запусков ракет и спутников в космос значительно выросло. Также выросло количество пассажирских авиаперевозок по всему миру. На орбите сейчас вращается примерно 2300 отработанных ступеней космических ракет и тысячи неработающих спутников. Все это должно вернуться обратно на Землю в ближайшем будущем.
Хотя большая часть этого космического мусора должны сгореть в атмосфере, все же некоторые обломки могут не разрушиться. Как показывает исследование, даже крошечные куски космического мусора, попавшие в фюзеляж самолета или в его двигатель, могут привести к катастрофе.
По словам ученых, неконтролируемое возвращение космических объектов на Землю создает огромный риск для пассажирских самолетов. Хотя пока что вероятность такого столкновения низкая, она увеличивается.
Исследование показало, что риск столкновения космического мусора с самолетами особенно вырос, если речь идет о наиболее крупных аэропортах по всему миру. Ученые считают, что этот риск будет только расти в течение ближайших десятилетий.
Проблема усугубляется сложностью отслеживания этих падающих космических объектов. Это часто вынуждает местные власти в разных странах закрывать большие участки воздушного пространства в качестве меры предосторожности, что приводит к задержкам и отменам рейсов.
Ученые говорят, что есть решение этой проблемы. Необходимо инвестировать средства в создание систем управляемого возвращения отработанных ступеней ракет и спутников. Хотя эта технология уже существует, в настоящее время ее используют только для 35% запусков в космос.
Ученые говорят, что ситуация с космическим мусором ухудшается и не нужно ждать, когда кусок этого мусора врежется в самолет, что приведет к катастрофе. Нужно уже сейчас начать решать проблему.
Как уже писал Фокус, еще одно исследование показало, что нужно срочно решать огромную проблему космического мусора, пока это не привело к катастрофе планетарного масштаба.
Также Фокус писал о том, что астрономы сделали новое открытие о темной материи. Прошлые исследования показали, что темной материи в самых ранних галактиках было меньше, чем сейчас, но теперь астрономы получили иные результаты.