Большая угроза из космоса: пассажирские самолеты ждет катастрофа, предупреждают ученые

Исследование показывает, что с ростом количества запусков ракет и спутников в космос, возрастет вероятность того, что обломки космического мусора могут врезаться в пассажирские самолеты.

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Еще не было ситуации, когда обломок космического мусора врезался в пассажирский самолет во время его полета, но, если это произойдет, последствия будут катастрофическими. Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что риск столкновения космического мусора с самолетами растет и будет увеличиваться в ближайшие десятилетия, пишет ScienceAlert.

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Ученые смоделировали траектории падающих на Землю отработанных ступеней ракет и сравнили их с данными полетов самолетов по всему миру. Также они включили в модель траектории падающих неработающих спутников. Результаты показали угрожающую пассажирскому авиационному транспорту и безопасности пассажиров тенденцию. Как показывает исследование, вероятность попадания обломков космического мусора в пассажирские самолеты за последние годы увеличилась и все время растет.

За последние несколько лет количество запусков ракет и спутников в космос значительно выросло. Также выросло количество пассажирских авиаперевозок по всему миру. На орбите сейчас вращается примерно 2300 отработанных ступеней космических ракет и тысячи неработающих спутников. Все это должно вернуться обратно на Землю в ближайшем будущем.

Хотя большая часть этого космического мусора должны сгореть в атмосфере, все же некоторые обломки могут не разрушиться. Как показывает исследование, даже крошечные куски космического мусора, попавшие в фюзеляж самолета или в его двигатель, могут привести к катастрофе.

На орбите сейчас вращается примерно 2300 отработанных ступеней космических ракет и тысячи неработающих спутников. Все это должно вернуться обратно на Землю в ближайшем будущем Фото: ScienceAlert

По словам ученых, неконтролируемое возвращение космических объектов на Землю создает огромный риск для пассажирских самолетов. Хотя пока что вероятность такого столкновения низкая, она увеличивается.

Исследование показало, что риск столкновения космического мусора с самолетами особенно вырос, если речь идет о наиболее крупных аэропортах по всему миру. Ученые считают, что этот риск будет только расти в течение ближайших десятилетий.

Проблема усугубляется сложностью отслеживания этих падающих космических объектов. Это часто вынуждает местные власти в разных странах закрывать большие участки воздушного пространства в качестве меры предосторожности, что приводит к задержкам и отменам рейсов.

Ученые говорят, что есть решение этой проблемы. Необходимо инвестировать средства в создание систем управляемого возвращения отработанных ступеней ракет и спутников. Хотя эта технология уже существует, в настоящее время ее используют только для 35% запусков в космос.

Ученые говорят, что ситуация с космическим мусором ухудшается и не нужно ждать, когда кусок этого мусора врежется в самолет, что приведет к катастрофе. Нужно уже сейчас начать решать проблему.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование показало, что нужно срочно решать огромную проблему космического мусора, пока это не привело к катастрофе планетарного масштаба.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали новое открытие о темной материи. Прошлые исследования показали, что темной материи в самых ранних галактиках было меньше, чем сейчас, но теперь астрономы получили иные результаты.