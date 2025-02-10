С первыми галактиками что-то не так: астрономы сделали новое открытие о темной материи

Прошлые исследования показали, что темной материи в самых ранних галактиках было меньше, чем сейчас, но теперь астрономы получили иные результаты.

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Астрономы провели наблюдение за галактиками на расстоянии 13 млрд световых лет от нас с помощью радиотелескопа ALMA и выяснили, что темная материя, вопреки прошлым исследованиям, занимает намного больше массы ранних галактик. Это исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, дает новое представление об эволюции самых первых галактик во Вселенной, пишет Phys.

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О том, что темная материя, невидимая субстанция, занимающая, как сейчас известно большую часть массы Вселенной, играет важную роль в галактиках впервые обнаружила астроном Вера Рубин в 70-х годах прошлого века. Она обнаружила, что внешняя часть ближайших галактик вращается с более высокой скоростью, чем должны, согласно тогдашним представлениям о космосе.

Все галактики состоят из звезд и зависимость их орбитальной скорости и скорости газа в галактике от расстояния до центра галактики называется кривой вращения галактики. Соответственно было обнаружено, что кривая вращения близких галактик не такая, как должна быть.

Если бы галактики состояли только из звезд и газа, то есть из видимой материи, и подчинялись законам Ньютона, то в таком случае внешние части галактик должны были двигаться более медленно, чем внутренние части.

Поэтому возникло предположение, что в галактиках существует невидимая масса, которая позже была названа темной материей. Эта невидимая материя должна окружать галактику, что позволяет звездам и газу на окраинах галактики двигаться быстрее, чем считалось.

Прошлые исследования не показывали точного, насколько это возможно, количества темной материи в ранних галактиках, хотя кривые вращения этих галактик показали, что они должны содержать не очень много темной материи.

Астрономы изучили содержание темной материи в галактиках на расстоянии примерно 13 млрд световых лет от нас. Для оценки количества темной материи они использовали данные о кривых вращения более близких к нам галактик.

Изучая кривые вращения очень далеких галактик, астрономы выяснили, что темная материя составляет примерно 60% от их общей массы. То есть для объяснения измеренных кривых вращения галактик требуется намного больше темной материи, чем предполагалось.

Новое исследование добавляет больше данных о том, как галактики эволюционировали в ранней Вселенной, но еще многое предстоит выяснить, ведь природа самой темной материи, играющей важную роль в эволюции галактик, остается пока неясной.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что вода затопила Вселенную почти в самом начале ее истории благодаря неожиданному источнику. Исследование предполагает, что уже через 100 млн лет после Большого взрыва во Вселенной были условия для создания жизни.

Также Фокус писал о том, что физики пришли к выводу, что наличие тяжелой темной материи создает большую проблему для космологической модели эволюции Вселенной.