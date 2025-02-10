Вода затопила Вселенную почти в самом начале ее истории: обнаружен неожиданный источник

Исследование предполагает, что уже через 100 млн лет после Большого взрыва во Вселенной были условия для создания жизни.

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Ученые пришли к выводу, что во Вселенной появилось огромное количество воды всего через 100-200 млн лет после Большого взрыва. Эта вода образовалась благодаря взрывной смерти самых первых звезд. Такое большое количество воды, как считают ученые, создало необходимые условия для появления жизни в самых первых галактиках уже в самом начале истории Вселенной. Но эта теория бросает вызов пониманию эволюции космоса и ее очень сложно доказать, ведь самые первые звезды еще никто никогда не видел напрямую. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Вода является ключевым компонентов для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем. При этом данное химическое соединение, состоящее из двух атомов водорода и атома кислорода, является одним из самых распространенных во Вселенной. Вода обнаружена в нескольких местах в Солнечной системе, включая подземные резервуары на Марсе, а также подземные океаны некоторых спутников Юпитера и Сатурна. За пределами Солнечной системы вода была обнаружена в атмосферах некоторых планет, а также в межзвездных газовых облаках в нашей галактике Млечный Путь.

Сейчас считается, что вода в больших объемах накапливалась во Вселенной постепенно в течение миллиардов лет. Это происходило за счет соединения водорода, самого распространенного химического элемента в космосе, и кислорода, который создавали звезды в своих недрах, а затем выбрасывали во время взрыва сверхновой.

Авторы нового исследования, с помощью моделирования пришли к выводу, что самые первые звезды, которые взрывались сверхновыми, имеющие массу примерно 200 масс Солнца, создали необходимые условия для появления воды, когда взорвались сверхновыми. Ученые считают, что вода заполнила Вселенную в большом количестве уже через 100-200 млн лет после Большого взрыва благодаря тому, что она образовалась в плотных облаках водорода и кислорода, которые возникли в результате взрыва самых первых сверхновых.

Ученые пришли к выводу, что во Вселенной появилось огромное количество воды всего через 100-200 млн лет после Большого взрыва. Эта вода образовалась благодаря взрывной смерти самых первых звезд Фото: ESO

Известно, что массивные звезды заканчивают жизнь взрывом сверхновой, когда в космос улетают созданные в недрах звезды химические элементы. Предполагается, что самые первые звезды во Вселенной, которые существовали относительно недолго, также исчезли благодаря взрывам сверхновых.

Ученые пришли к выводу, что концентрация воды, созданной в ранней Вселенной была примерно в 30 раз больше, чем концентрация воды, которая существует в межзвездных газовых облаках Млечного Пути. Таким образом вскоре после Большого взрыва Вселенную не только затопило огромным количеством воды, но и были созданы условия для возникновения жизни в самых первых галактиках.

Хотя это очень интересная теория, ее будет очень сложно доказать. Дело в том, что самые первые звезды астрономы еще никогда не видели напрямую. О том, что они существовали говорят лишь косвенные доказательства, полученные при анализе более поздних звезд во Вселенной. Эти звезды были созданы, как считается, из химических элементов, которые распространились по космосу после взрыва самых первых сверхновых. Поэтому ученые не знают точно, какими именно были самые первые звезды во Вселенной.

Даже если теория верна и Вселенная в очень ранний период ее истории уже имела много воды, то это значит, что сейчас астрономы должны наблюдать намного большее количество воды в космосе, чем есть на самом деле. Ученые считают, что это можно объяснить тем, что какие-то астрофизические процессы в ранней Вселенной заставили молекулы воды разделиться и таким образом воды стало меньше.

Как уже писал Фокус, астрономы увидели идеальное кольцо Эйнштейна, сияющее в глубоком космосе. Ученые обнаружили пример одного из самых редких явлений в космосе, которое представляет собой кольцо яркого света.

Также Фокус писал о том, что, согласно еще одному исследованию, в Солнечной системе должно было быть как минимум на две планеты больше. Ученые выяснили, почему они были уничтожены.