Астрономы увидели идеальное кольцо Эйнштейна, сияющее в глубоком космосе: что это (фото)

Ученые обнаружили пример одного из самых редких явлений в космосе, которое представляет собой кольцо яркого света.

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Астрономы с помощью космического телескопа Евклид обнаружили кольцо света, которое окружает далекую галактику NGC 6505, расположенную на расстоянии 590 млн световых лет от нас. Это одно из самых редких явлений в космосе называется кольцо Эйнштейна и в данном случае оно идеальное, говорят ученые. Такие идеальные кольца Эйнштейна астрономы находят очень редко. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

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Более 100 лет назад Альберт Эйнштейн предсказал, что любые объекты в космосе, имеющие огромную массу, могут искажать свет своей гравитацией. Астрономы используют гравитационные линзы, которыми являются расположенные относительно недалек от нас огромные галактики и скопления галактик, для того, чтобы увидеть более далекие галактики. Они находятся так далеко, что выглядят очень тусклыми, но с помощью гравитационных линз их свет усиливается.

Галактика NGC 6505. Снимок космического телескопа Евклид Фото: ESA

Когда свет далекой галактики проходит через более близкую к нам галактику, последняя своей гравитацией искривляет, растягивает и усиливает этот свет. Когда же масса близкой галактики очень большая, то возникает интересное и красивое явление, которое получило название кольцо Эйнштейна. Свет далекой галактики искажается таким образом, что превращается в кольцо света, окружающим гравитационную линзу. Новое кольцо Эйнштейна окружает галактику NGC 6505, которая исказила своей гравитацией далекую галактику, расположенную на расстоянии примерно 4,42 млрд световых лет от нас.

Новое кольцо Эйнштейна окружает галактику NGC 6505, которая исказила своей гравитацией далекую галактику, расположенную на расстоянии примерно 4,42 млрд световых лет от нас Фото: ESA

По словам астрономов, в данном случае гравитационная линза расположена таким образом, что возникло идеальное кольцо Эйнштейна, что встречается очень редко. При этом в кольце света можно увидеть четыре ярких пятна, которые представляют собой дублирующие изображения далекой галактики.

Новая галактика, которая еще не получила название, обнаружена впервые и ее не удалось бы увидеть без гравитационной линзы. Интересно, что астрономы, несмотря на то, что NGC 6505 известна с конца XIX века, вокруг нее еще никогда видели подобного искажения света. Ученые говорят, что это стало возможно благодаря мощным приборам космического телескопа Евклид.

Теперь астрономы намерены более подробно изучить обнаруженную галактику, чтобы выяснить, что она из себя представляет на основе полученных данных.

Ученые говорят, что новое открытие показывает, что телескоп Евклид работает так, как нужно. Он предназначен для поиска гравитационных линз, чтобы попытаться выяснить распределение темной материи и понять ее природу, а также природу темной энергии. Они составляют большую часть материи и энергии Вселенной.

Как уже писал Фокус, Никола Тесла оказался прав, ведь физики смогли передать электричество по воздуху. Ультразвуковые волны помогают направлять электричество в нужном направлении, как показало исследование.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали о новых технологиях, которые помогут раскрыть тайны Венеры.