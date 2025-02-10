Астрономи побачили ідеальне кільце Ейнштейна, що сяє в глибокому космосі: що це (фото)

Учені виявили приклад одного з найрідкісніших явищ у космосі, яке являє собою кільце яскравого світла.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Евклід виявили кільце світла, яке оточує далеку галактику NGC 6505, розташовану на відстані 590 млн світлових років від нас. Це одне з найрідкісніших явищ у космосі називається кільце Ейнштейна і в даному випадку воно ідеальне, кажуть учені. Такі ідеальні кільця Ейнштейна астрономи знаходять дуже рідко. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

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Понад 100 років тому Альберт Ейнштейн передбачив, що будь-які об'єкти в космосі, які мають величезну масу, можуть спотворювати світло своєю гравітацією. Астрономи використовують гравітаційні лінзи, якими є розташовані відносно недалеко від нас величезні галактики і скупчення галактик, для того, щоб побачити більш далекі галактики. Вони знаходяться так далеко, що виглядають дуже тьмяними, але за допомогою гравітаційних лінз їхнє світло посилюється.

Галактика NGC 6505. Знімок космічного телескопа Евклід Фото: ESA

Коли світло далекої галактики проходить через ближчу до нас галактику, остання своєю гравітацією викривляє, розтягує і підсилює це світло. Коли ж маса близької галактики дуже велика, то виникає цікаве і красиве явище, яке отримало назву кільце Ейнштейна. Світло далекої галактики спотворюється таким чином, що перетворюється на кільце світла, що оточує гравітаційну лінзу. Нове кільце Ейнштейна оточує галактику NGC 6505, яка спотворила своєю гравітацією далеку галактику, розташовану на відстані приблизно 4,42 млрд світлових років від нас.

Нове кільце Ейнштейна оточує галактику NGC 6505, яка спотворила своєю гравітацією далеку галактику, розташовану на відстані приблизно 4,42 млрд світлових років від нас Фото: ESA

За словами астрономів, у цьому випадку гравітаційна лінза розташована таким чином, що виникло ідеальне кільце Ейнштейна, що зустрічається дуже рідко. При цьому в кільці світла можна побачити чотири яскраві плями, які являють собою дублюючі зображення далекої галактики.

Нова галактика, яка ще не отримала назву, виявлена вперше і її не вдалося б побачити без гравітаційної лінзи. Цікаво, що астрономи, незважаючи на те, що NGC 6505 відома з кінця ХІХ століття, навколо неї ще ніколи не бачили подібного спотворення світла. Вчені кажуть, що це стало можливо завдяки потужним приладам космічного телескопа Евклід.

Тепер астрономи мають намір детальніше вивчити виявлену галактику, щоб з'ясувати, що вона собою являє на основі отриманих даних.

Вчені кажуть, що нове відкриття показує, що телескоп Евклід працює так, як потрібно. Він призначений для пошуку гравітаційних лінз, щоб спробувати з'ясувати розподіл темної матерії і зрозуміти її природу, а також природу темної енергії. Вони складають більшу частину матерії та енергії Всесвіту.

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