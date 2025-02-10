Повітряна куля на Венері: вчені запропонували екзотичні технології для вивчення пекельної планети (фото)

Незважаючи на те, що Венера є пекельним світом з температурою 480 градусів Цельсія, вчені хочуть розкрити всі її таємниці і для цього потрібні нові технології.

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Група вчених з різних університетів США представила новий спосіб вивчення Венери за допомогою екзотичних технологій, які включають повітряні кулі, гвинтокрилі апарати і стійкі до місцевих умов посадочні модулі. Вони мають допомогти розкрити всі секрети історії та нинішнього стану пекельної планети, оповитої густим шаром хмар, пише Space.

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За словами Ноама Айзенберга з Університету Джонса Гопкінса, існує велика потреба дізнатися більше про Венеру, яка схожа на Землю за розміром, але сильно відрізняється від нашої планети наявністю дуже товстої атмосфери і надзвичайно гарячої поверхні. Необхідні технології, які могли б витримати пекельні умови планети і надати нову інформацію про планету, яку іноді називають злим близнюком Землі.

Наразі NASA та Європейське космічне агентство заполірували три місії на Венеру: орбітальний апарат VERITAS, апарат DAVINCI, що має спустити зонд у хмари Венери, та апарат Envision, що має вивчити Венеру від самих верхніх шарів атмосфери до ядра планети.

Ці апарати мають надати інформацію про хімію Венери, особливості її поверхні та надр, а також про долю води на цій планеті. Також учені хочуть з'ясувати, чи була Венера населеним світом.

Фотографія Венери, зроблена космічний апаратом Venus Express у 2011 році Фото: ESA

Немає сумнівів, що місії VERITAS, DAVINCI і Envision зроблять революцію в нашому розумінні Венери. Водночас Пол Бірн з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, каже, що наступним кроком у вивченні Венери має стати дослідження її атмосфери за допомогою літальних апаратів і поверхні за допомогою посадкових модулів, а в майбутньому і всюдиходів, які зможуть переміщатися на великі відстані.

Бірн каже, що дослідження хмар Венери за допомогою повітряної кулі можна здійснити вже зараз, адже є необхідні технології. Спеціальний зонд, прикріплений до повітряної кулі міг би вивчити різні шари атмосфери Венери.

Також учений каже, що сучасні технології дають змогу створити посадковий модуль, який зміг би протриматися на поверхні Венери протягом восьми годин і навіть більше.

За словами Бірна, також можна створити великі літальні платформи, підтримувані повітряними кулями, які зможуть працювати рік і навіть більше, і запускати літальні апарати на Венері. Наприклад, це можуть бути гвинтокрилі безпілотники.

За словами Бірна, також можна створити великі літальні платформи, підтримувані повітряними кулями, які зможуть працювати рік і навіть більше, і запускати літальні апарати на Венері Фото: space.com

Такі літальні апарати зможуть опускатися дуже низько в атмосфері Венери і досягати майже її поверхні для проведення досліджень. Такі апарати, вважає Бірн, можуть навіть приземлятися на деякий час на поверхню. Але необхідно створити електроніку, яка зможе витримати надзвичайно високу температуру. Хоча є вже деякі досягнення в цій сфері.

Але вчені кажуть, що для створення всіх цих технологій необхідне значне фінансування.

Як уже писав Фокус, у NASA провели випробування палива для космічного ядерного двигуна. Космічні кораблі, оснащені ядерними реакторами, зможуть значно скоротити час польоту до інших світів Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли новий вид планет, розташованих за межами Сонячної системи, який отримав назву супер-Венера. Виявилося, що таких планет досить багато в космосі.