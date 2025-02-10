Воздушный шар на Венере: ученые предложили экзотические технологии для изучения адской планеты (фото)

Несмотря на то, что Венера является адским миром с температурой 480 градусов Цельсия, ученые хотят раскрыть все ее тайны и для этого нужны новые технологии.

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Группа ученых из разных университетов США представила новый способ изучения Венеры с помощью экзотических технологий, которые включают воздушные шары, винтокрылые аппараты и устойчивые к местным условиям посадочные модули. Они должны помочь раскрыть все секреты истории и нынешнего состояния адской планеты, окутанной густым слоем облаков, пишет Space.

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По словам Ноама Айзенберга из Университета Джонса Хопкинса, существует большая необходимость узнать больше о Венере, которая похожа на Землю по размеру, но сильно отличается от нашей планеты наличием очень толстой атмосферы и чрезвычайно горячей поверхности. Необходимы технологии, которые могли бы выдержать адские условия планеты и предоставить новую информацию о планете, которую иногда называют злым близнецом Земли.

Сейчас NASA и Европейское космическое агентство заполировали три миссии на Венеру: орбитальный аппарат VERITAS, аппарат DAVINCI, который должен спустить зонд в облака Венеры, и аппарат Envision, который должен изучить Венеру от самых верхних слоев атмосферы до ядра планеты.

Эти аппараты должны предоставить информацию о химии Венеры, особенностях ее поверхности и недр, а также о судьбе воды на этой планете. Также ученые хотят выяснить, была ли Венера обитаемым миром.

Фотография Венеры, сделанная космический аппаратом Venus Express в 2011 году Фото: ESA

Нет сомнений, что миссии VERITAS, DAVINCI и Envision произведут революцию в нашем понимании Венеры. В то же время Пол Бирн из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, говорит, что следующим шагом в изучении Венеры должно стать исследование ее атмосферы с помощью летательных аппаратов и поверхности с помощью посадочных модулей, а в будущем и вездеходов, которые смогут перемещаться на большие расстояния.

Бирн говорит, что исследование облаков Венеры с помощью воздушного шара можно осуществить уже сейчас, ведь есть необходимые технологии. Специальный зонд, прикрепленный к воздушному шару мог бы изучить разные слои атмосферы Венеры.

Также ученый говорит, что современные технологии позволяют создать посадочный модуль, который смог бы продержаться на поверхности Венеры в течение восьми часов и даже больше.

По словам Бирна, также можно создать крупные летательные платформы, поддерживаемые воздушными шарами, которые смогут работать год и даже больше, и запускать летательные аппараты на Венере. Например, это могут быть винтокрылые беспилотники.

По словам Бирна, также можно создать крупные летательные платформы, поддерживаемые воздушными шарами, которые смогут работать год и даже больше, и запускать летательные аппараты на Венере Фото: space.com

Такие летательные аппараты смогут опускаться очень низко в атмосфере Венеры и достигать почти ее поверхности для проведения исследований. Такие аппараты, считает Бирн, могут даже приземляться на некоторое время на поверхность. Но необходимо создать электронику, которая сможет выдержать чрезвычайно высокую температуру. Хотя есть уже некоторые достижения в этой сфере.

Но ученые говорят, что для создания всех этих технологий необходимо значительное финансирование.

Как уже писал Фокус, в NASA провели испытание топлива для космического ядерного двигателя. Космические корабли, оснащенные ядерными реакторами, смогут значительно сократить время полета к другим мирам Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли новый вид планет, расположенных за пределами Солнечной системы, который получил название супер-Венера. Оказалось, что такие планет достаточно много в космосе.