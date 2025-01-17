Не похожи на миры в Солнечной системе: астрономы обнаружили совершенно новый тип планет

Исследование показало, что одним из самых распространенных типов планет является супер-Венера.

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Ученые использовали данные наблюдений космического телескопа Уэбб, а также моделирование, чтобы подтвердить факт существования совершенно нового типа планет, названного супер-Венера. Эти планеты не похожи ни на один мир в нашей Солнечной системе. Результаты исследования, опубликованного в The Astrophysical Journal Letters, добавляют еще одну часть к головоломке, описывающей, как формируются планеты, пишет Phys.

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Астрономы уже обнаружили более 5000 планет за пределами Солнечной системы. Многие з них не похожи ни на одну из восьми планет, которые вращаются вокруг Солнца и это усложняет понимание их истинной природы. Один из самых распространенных типов планет имеет размер между Землей и Нептуном.

До сих ученые спорят о том, являются ли эти планеты каменистыми, похожими на Землю, с толстой атмосферой, наполненной водородом, или же они являются ледяными мирами и больше похожи на Нептун, с атмосферой, которая заполнена водным паром.

Изучение таких планет в прошлом было затруднено наличием толстых облаков, которые скорее всего характерны для таких планет, но это усложняет исследование их атмосферы.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для изучения яркого примера таких загадочных планет. Планета под названием GJ 1214 b находится на расстоянии 48 световых лет от нас и ее размер больше, чем у Земли, но меньше, чем у Нептуна.

Исследование показало, что это не супер-Земля с водородной атмосферой и не суб-Нептун с водяной атмосферой. Вместо этого ученые обнаружили большую концентрацию углекислого газа, и она сопоставима с количеством этого газа в плотной атмосфере Венеры. Но набор данных был слишком маленьким, чтобы делать какие-то выводы.

Поэтому ученые создали разные модели таких миров, куда включили ранее известные данные, а также новую информацию. Модели, которые лучше всего соответствуют новым данным показали, что действительно в космосе существуют миры с богатой углекислым газом атмосферой. Этот новый тип планет ученые назвали супер-Венера.

В то же время авторы исследования говорят, что нужны дальнейшие исследования для подтверждения нового открытия, а также для получения большего количества данных об этих распространенных, но загадочных планетах.

Как уже писал Фокус, новая теория утверждает, что на Венере могут существовать микроорганизмы, которые живут высоко в облаках над поверхностью планеты. При этом ученые считают, что эти микроорганизмы имеют земное происхождение и для этого есть объяснение.

Также Фокус писал о том, что физики выяснили, что странная элементарная частица объясняет самые большие загадки Вселенной. Ученые считают, что дисбаланс между материей и антиматерией может объяснить необычная частица майорон, которая является своей собственной противоположностью.