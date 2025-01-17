Странная элементарная частица объясняет самые большие загадки Вселенной: что выяснили физики

Ученые считают, что дисбаланс между материей и антиматерией может объяснить необычная частица майорон, которая является своей собственной противоположностью.

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Физики считают, что семейство скрытых частиц может быть ответственно за всю темную материю во Вселенной и за то, почему вообще существует какая-либо материя. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Одной из самых больших загадок для физиков является то, почему Вселенная была изначально заполнена материей. Также загадкой остается то, почему во Вселенной очень мало антиматерии и доминирует обычная материя. Известно, что при взаимодействии частиц и античастиц, они уничтожают друг друга, но почему этого не произошло в ранней Вселенной и почему все вообще не исчезло?

Основная теория гласит, что какой-то неизвестный процесс привел к тому, что появился дисбаланс материи и антиматерии во Вселенной в первые мгновения после Большого взрыва. Авторы исследования считают, что в этом процессе замешаны неуловимые элементарные частицы нейтрино.

На сегодняшний день физикам известно, что нейтрино имеют три вида, и каждый из них обладает странными свойствами. Нейтрино имеют очень маленькую массу, которая намного меньше массы электронов. Эти частицы также являются левосторонними, то есть их внутренние спины ориентируются только в одном направлении во время движения, в отличие от всех других частиц, которые могут ориентироваться в обоих направлениях.

Существует предположение, что на самом деле нейтрино имеют не три, а больше видов, которые еще пока не обнаружили и они являются правосторонними аналогами известных нейтрино. Дело в том, что взаимодействия между левосторонними и правосторонними видами нейтрино могут привести к тому, что они будут иметь массу, считают физики.

Известно, что при взаимодействии частиц и античастиц, они уничтожают друг друга, но почему этого не произошло в ранней Вселенной и почему все вообще не исчезло? Фото: New Atlas

Авторы нового исследования считают, что есть два вида правосторонних нейтрино, имеющих очень большие массы. Расчеты ученых показывают, что вскоре после Большого взрыва был идеальный баланс левосторонних и правосторонних. Но по мере расширения и охлаждения Вселенной этот баланс нарушился, что привело к нарушению симметрии, из-за чего левосторонние нейтрино получили массу, а правосторонние нейтрино исчезли.

Исследование показало, что этот процесс имел и другие последствия. Поскольку нейтрино взаимодействуют с другими элементарными частицами, их нарушенная симметрия вызвала цепную реакцию, которая нарушила баланс между материей и антиматерией. Также ученые пришли к выводу, что правосторонние нейтрино смешались и создали новую элементарную частицу под названием майорон. Это гипотетическая частица, которая является своей собственной античастицей, и расчеты физиков показали, что ее могло быть очень много в самой ранней Вселенной.

Физики считают, что майорон затем сохранился, хотя и стался невидимым и неуловимым, но составляет большую часть массы каждой галактики. То есть именно из этих частиц может состоять загадочная темная материя, которая заполняет Вселенную и ее в несколько раз больше, чем обычной материи.

По словам физиков, один механизм может объяснить странные свойства нейтрино, процесс, который привел к доминированию материи над антиматерией, и появление темной материи. Пока что нет никаких доказательств существования правосторонних нейтрино и майорона. Но ученые считают, что современные детекторы нейтрино могут их обнаружить.

Как уже писал Фокус, астрофотограф сделал снимок редкой кометы, которая прилетела впервые за 160 000 лет. Комета C/2024 G3 впервые за 160 000 лет приблизилась к Солнцу.

Также Фокус писал о том, что физики оказались на пороге открытие нового состояния материи после того как впервые заморозили атомы индия. Ученые увидели, что в этом случае начинают проявляться странные квантовые эффекты.