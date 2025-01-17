Прилетела впервые за 160 000 лет: астрофотограф сделал снимок редкой кометы (фото)

Комета C/2024 G3 впервые за 160 000 лет приблизилась к Солнцу.

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Астрофотограф Джош Дьюри из Великобритании сделал уникальную фотографию кометы C/2024 G3, которая была обнаружена в 2024 году и впервые за 160 000 лет приблизилась к Солнцу на максимально близкое расстояние. Но сделать этот снимок было нелегко, пишет Space.

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Комета C/2024 G3 совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 160 000 лет, как выяснили ученые, которые обнаружили ее в прошлом году. Но она впервые за тысячи лет подлетела к нашей звезде 13 января и находилась на очень близком расстоянии от Солнца: 14 млн км. Несмотря на это комета пережила близкую встречу с нашей звездой и отправилась обратно в более глубокий космос и дальше вращаться вокруг Солнца по очень вытянутой орбите.

Когда комета приблизилась к Солнцу, то она отражала максимум солнечного света, а потому ее яркость была сравнима с яркостью Венеры на ночном небе. Даже 15 января комета C/2024 G3 была все еще достаточно яркой, чтобы ее можно было хорошо наблюдать. Поэтому астрофотограф Джош Дьюри решил воспользоваться такой возможностью и сделать фотографию кометы, которую можно увидеть раз в жизни.

По словам Дьюри, комету нельзя было фотографировать при свете Солнца, ведь она в таком случае не видна, а потому пришлось дождаться заката Солнца и делать снимок в сумерках.

По словам Дьюри, комету нельзя было фотографировать при свете Солнца, ведь она в таком случае не видна, а потому пришлось дождаться заката Солнца и делать снимок в сумерках Фото: space.com

Изначально Дьюри хотел сделать фотографию кометы недалеко от своего дома, но все оказалось совсем не так просто. Сильный туман покрыл данную местность. Поэтому астрофотограф отправился в другое место и обнаружил, что небо все еще покрыто облаками. Но вскоре после заката Солнца небо ненадолго прояснилось.

"Сделать эту фотографию было непросто. Время имело решающее значение, и оно быстро уходило", — говорит Дьюри.

После того, как на небе стала видна комета, астрофотограф получил желаемые снимки и уже через 5 минут местность накрыл туман, а небо затянуло облаками.

Эта фотография Дьюри не только показывает красоту кометы C/2024 G3, но и подчеркивает трудности съемки мимолетных космических событий.

Как уже писал Фокус, временный спутник Земли имеет неожиданное происхождение. Ученые выяснили, откуда прибыл астероид 2024 PT5, который в течение пары месяцев был временным спутником нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что седьмое испытание ракеты Starship компании SpaceX, которой владеет Илон Маск, закончилось взрывом. Верхняя часть ракеты, то есть космический корабль Starship через несколько минут после отделения от нижней части, взорвался и причина катастрофы пока неизвестна.