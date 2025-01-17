Прилетіла вперше за 160 000 років: астрофотограф зробив знімок рідкісної комети (фото)

Комета C/2024 G3 вперше за 160 000 років наблизилася до Сонця.

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Астрофотограф Джош Д'юрі з Великої Британії зробив унікальну фотографію комети C/2024 G3, яка була виявлена у 2024 році і вперше за 160 000 років наблизилася до Сонця на максимально близьку відстань. Але зробити цей знімок було нелегко, пише Space.

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Комета C/2024 G3 робить повний оберт навколо Сонця приблизно за 160 000 років, як з'ясували вчені, які виявили її минулого року. Але вона вперше за тисячі років підлетіла до нашої зірки 13 січня і перебувала на дуже близькій відстані від Сонця: 14 млн км. Попри це комета пережила близьку зустріч із нашою зіркою і вирушила назад у глибший космос і далі обертатися навколо Сонця по дуже витягнутій орбіті.

Коли комета наблизилася до Сонця, то вона відбивала максимум сонячного світла, а тому її яскравість була порівнянна з яскравістю Венери на нічному небі. Навіть 15 січня комета C/2024 G3 була все ще досить яскравою, щоб її можна було добре спостерігати. Тож астрофотограф Джош Д'юрі вирішив скористатися такою можливістю та зробити світлину комети, яку можна побачити раз у житті.

За словами Дьюрі, комету не можна було фотографувати при світлі Сонця, адже її в такому разі не видно, а тому довелося дочекатися заходу Сонця і робити знімок у сутінках.

За словами Дьюрі, комету не можна було фотографувати при світлі Сонця, адже її в такому разі не видно, а тому довелося дочекатися заходу Сонця і робити знімок у сутінках Фото: space.com

Спочатку Дьюрі хотів зробити фотографію комети недалеко від свого будинку, але все виявилося зовсім не так просто. Сильний туман покрив цю місцевість. Тому астрофотограф вирушив в інше місце і виявив, що небо все ще вкрите хмарами. Але незабаром після заходу Сонця небо ненадовго прояснилося.

"Зробити цю фотографію було непросто. Час мав вирішальне значення, і він швидко минав", — каже Дьюрі.

Після того, як на небі стало видно комету, астрофотограф отримав бажані знімки і вже за 5 хвилин місцевість накрив туман, а небо затягнуло хмарами.

Ця фотографія Дьюрі не тільки показує красу комети C/2024 G3, а й підкреслює труднощі зйомки швидкоплинних космічних подій.

Як уже писав Фокус, тимчасовий супутник Землі має несподіване походження. Вчені з'ясували, звідки прибув астероїд 2024 PT5, який протягом кількох місяців був тимчасовим супутником нашої планети.

Також Фокус писав про те, що сьоме випробування ракети Starship компанії SpaceX, якою володіє Ілон Маск, закінчилося вибухом. Верхня частина ракети, тобто космічний корабель Starship через кілька хвилин після відділення від нижньої частини, вибухнула і причина катастрофи поки невідома.