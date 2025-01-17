Мегаракета Ілона Маска Starship вибухнула під час випробувального польоту (відео)

Сьомий за рахунком випробувальний політ найпотужнішої ракети у світі, створеної компанією SpaceX Ілона Маска, пройшов не зовсім успішно, хоча не все так погано.

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У п'ятницю, 17 січня, з космодрому компанії SpaceX у штаті Техас було запущено найпотужнішу ракету у світі Starship у рамках сьомого випробувального польоту. Але верхня частина мегаракети, тобто космічний корабель Starship або просто Ship, хоча й успішно відокремився від нижньої частини, тобто ракети-носія Super Heavy, все ж таки вибухнув над Атлантичним океаном через кілька хвилин після запуску, пише Space.

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Мегаракета Starship є найбільшою і найпотужнішою ракетою у світі. Її висота в зібраному вигляді становить 121 метр. Після запуску ракети під час сьомого випробувального польоту відбулося успішне розділення ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Ship. Він мав вийти на орбіту, облетіти Землю і приводнитися в Індійському океані.

За кілька хвилин після старту ракета-носій Super Heavy успішно повернулася назад на стартовий майданчик, і маніпулятори стартової вежі спіймали її та повернули на вихідну позицію. Це вже вдруге, коли компанії SpaceX вдалося це зробити. І це велике досягнення, адже нижня частина мегаракети Starship, втім, як і її верхня частина, є багаторазовою, тож випробування мало знову показати, що вона успішно повертається назад для повторного використання.

Але проблеми виникли у космічного корабля Ship висотою 52 метри, який спочатку летів нормально і зміг запустити шість своїх двигунів. Але приблизно через 8 хвилин після старту двигуни корабля загорілися, і він вибухнув з великим гуркотом вибухнув над Атлантичним океаном недалеко від островів Теркс і Кайкос.

Поки невідомо, що стало причиною катастрофи, але компанія SpaceX заявила, що вже почала розслідування інциденту. У компанії Ілона Маска повідомили, що щось сталося з руховою системою космічного корабля і це була несподівана подія.

Вибух верхньої частини Starship створив неймовірне небесне шоу, свідками якого стали багато людей у цьому районі, які поділилися фотографіями і відео катастрофи в соціальній мережі Х.

Ілон Маск планує використовувати мегаракету Starship для перших пілотованих польотів на Марс. У планах мільярдера відправити на Червону планету не тільки астронавтів, але в майбутньому і звичайних людей, які могли б заселити перше місто на Марсі. Раніше Маск заявляв, що перший політ на Марс може відбутися вже в цьому десятилітті. Також версію космічного корабля Starship використовуватимуть як посадковий модуль для астронавтів NASA, які мають висадитися на Місяць у середині 2027 року.

Але компанії SpaceX потрібно зробити все можливе для того, щоб наступного разу космічний корабель Starship все ж таки полетів у космос і успішно повернувся назад. З огляду на те, що перший ступінь ракети Starship вже показав свою надійність, то тепер потрібно, щоб це показав і другий ступінь.

Як уже писав Фокус, 16 січня, відбувся перший запуск у космос ракети-носія New Glenn компанії Blue Origin, яка належить власнику Amazon Джеффу Безосу. Якщо другий ступінь ракети успішно досяг орбіти, то перший багаторазовий ступінь не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією, на Венері можуть зараз перебувати земляни, але це точно не люди. Якщо вченим вдасться виявити потенційне життя на Венері, то може виявитися, що насправді воно прибуло із Землі.