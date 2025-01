Ракета Джеффа Безоса New Glenn уперше полетіла в космос: не все пройшло вдало (відео)

У ракети Falcon-9 Ілона Маска з'явився серйозний конкурент 98-метровий конкурент.

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin вперше відправила в космос величезну ракету-носій New Glenn заввишки 98 метрів. Спочатку запуск цієї ракети мав відбутися ще 2020 року, але відтоді неодноразово переносився. Запуск багаторазової ракети-носія New Glenn відбувся в четвер, 16 січня, о 9:03 за Києвом із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида, США. Тепер у ракети-носія Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX з'явився серйозний конкурент, пише Space.

Ракета-носій New Glenn отруїлася в перший випробувальний політ у космос, і головну мету цієї місії було досягнуто, але не все пройшло вдало. Ракета компанії Blue Origin складається з двох ступенів, і перший ступінь є багаторазовим, тобто він може повертатися назад незабаром після запуску, тоді як другий ступінь виводить корисне навантаження на орбіту.

Головною метою першого випробувального польоту в космос ракети New Glenn було досягнення її другою сходинкою орбіти, що й сталося через 12,5 хвилин після старту. Водночас перший ступінь ракети New Glenn спробував здійснити посадку на посадковий майданчик, розміщений на кораблі в Атлантичному океані. Як і планувалося, під час входу в атмосферу другий ступінь ракети-носія запустив свої двигуни, але посадка не відбулася.

У компанії Blue Origin заявили, що не дуже розчаровані цим, адже успішна посадка другого багаторазового ступеня ракети New Glenn була другорядним завданням. У будь-якому разі було зібрано цінні дані, які допоможуть удосконалити процес посадки під час наступних випробувальних польотів.

Спочатку перший запуск ракети-носія New Glenn мав відбутися ще 5 років тому, але розробка потужних двигунів BE-4 для першого ступеня не дала змоги цього зробити. Неодноразово старт ракети переносився і востаннє це сталося спочатку 10 січня, а потім 13 січня цього року.

Багаторазова ракета-носій New Glenn може стати конкурентом також багаторазової ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX. Остання є першою у світі багаторазовою ракетою орбітального класу. Компанія Blue Origin має намір укласти контракти з NASA, Міністерством оборони США і приватними компаніями на використання ракети New Glenn для запуску корисних навантажень на орбіту. Але до цього потрібно провести ще серію випробувальних польотів. Ракета New Glenn може виводити 50 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту.

Під час першого польоту в космос другий ступінь ракети New Glenn вивів на орбіту тестову версію майбутнього космічного апарату Blue Ring від компанії Blue Origin. Але цей апарат не був розгорнутий у навколоземному просторі і це була лише демонстрація технології.

Майбутній космічний апарат Blue Ring функціонуватиме як платформа для інших апаратів і зможе перевозити до 3 тонн корисного навантаження на геостаціонарну орбіту, навколомісячну орбіту і навіть на міжпланетні орбіти.

