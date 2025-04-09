Катастрофа на орбіті наближається: скоро люди не зможуть літати в космос, у чому причина

Згідно зі щорічним звітом Європейського космічного агентства (ЄКА) про космічне середовище, кількість космічного сміття на орбіті швидко зростає. Це може призвести до того, що люди не зможуть здійснювати нові запуски в космос і відправляти туди пілотовані місії.

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Про це пише ScienceAlert.

Згідно зі звітом, наразі кількість супутників, які більше не працюють, і уламків космічних апаратів, що вийшли з ладу, і верхніх ступенів ракет значно перевищує кількість супутників і апаратів, які працюють, на орбіті.

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Вчені попереджають, що зрештою космічного сміття стане так багато, що це призведе до неконтрольованих зіткнень із супутниками, які працюють, та апаратами, які також розпадатимуться на частини. І це ще більше збільшить кількість космічного сміття на орбіті.

Ризик зіткнень на орбіті зростає і продовжуватиме зростати з жахливою швидкістю, якщо люди продовжать у такій самій кількості запускати супутники і ракети в космос. Але цей ризик зростатиме навіть якщо люди більше нічого не відправлятимуть на орбіту. Річ у тім, що уламки космічного сміття з'являються набагато швидше, ніж вони можуть згоріти в атмосфері Землі.

Науковці кажуть, що може призвести до того, що люди більше не зможуть здійснювати запуски в космос, адже це буде небезпечно. Це стосується і пілотованих місій. У звіті йдеться, що єдиним способом уникнути катастрофи є видалення космічного сміття за допомогою спеціальних апаратів, які могли б відправляти уламки сміття в атмосферу.

У звіті зазначено, що наразі на орбіті відстежують приблизно 40 000 об'єктів, з яких 11 000 є активними, діючими супутниками.

Але вчені вважають, що космічного сміття на орбіті набагато більше. сміття там набагато більше. За оцінками ЄКА, там знаходиться приблизно 54 000 об'єктів розміром понад 10 см, приблизно 1,2 млн об'єктів розміром від 1 до 10 см і приблизно 130 млн об'єктів розміром від 1 мм до 1 см. Усі ці фрагменти космічного сміття літають навколо Землі з величезною швидкістю.

Навіть крихітні об'єкти можуть завдати значної шкоди діючим супутникам і космічним апаратам, включно з Міжнародною космічною станцією і космічним телескопом Габбл.

Водночас у звіті сказано, що дедалі більше відпрацьованих ступенів ракет контрольованим чином повертають в атмосферу Землі, де вони згорають. Але це не розв'язує проблему і потрібна масштабна утилізація космічного сміття вже в найближчому майбутньому, інакше катастрофи не уникнути, вважають учені.

Як уже писав Фокус, чорні діри можуть забезпечити нас безмежною енергією і фізики з'ясували, як її отримати. Чорні діри можуть бути джерелом чистої і практично безмежної енергії, які можуть вирішити енергетичні проблеми людства в майбутньому.