Велика катастрофа на орбіті через космічне сміття неминуча, попереджають учені

Кинуті на орбіті частини ракет, а також численні уламки космічного сміття становлять величезну загрозу для пілотованих і роботизованих місій у космосі.

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Учені з компанії з орбітального картографування LeoLabs попереджають, що на орбіті накопичилося занадто багато космічного сміття, що неминуче призведе до катастрофи, пише Futurism.

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Ступені кинутих на орбіті ракет, а також їхні уламки, які обертаються навколо Землі, являють собою бомбу сповільненої дії, що чекає на свій час, каже співробітник LeoLabs Даррен Макнайт.

LeoLabs управляє мережею радарів, що сканують низьку навколоземну орбіту, одночасно наносячи на карту тисячі об'єктів у польоті: кинутих ступенів ракет і їхніх уламків.

Ден Сеперлі з LeoLabs попереджає про те, що на низькій навколоземній орбіті трапиться катастрофа, яку вже складно уникнути, через величезну кількість космічного сміття.

Навколо Землі обертається приблизно 30 000 000 об'єктів, більших за м'яч для футболу, що летять з дуже великою швидкістю. Сеперлі вважає, що вже не ставиться питання, чи відбудуться масштабні масові зіткнення між об'єктами, а йдеться про те, коли це станеться.

LeoLabs може відстежувати об'єкти діаметром приблизно 10 см, але все, що менше, перебуває поза полем зору радарів. І ризики для астронавтів дуже великі, незалежно від розміру космічного сміття.

Величезна кількість уламків, що утворилися внаслідок зіткнень великих фрагментів космічного сміття, літає в площині орбіти Міжнародної космічної станції (МКС). Сеперлі вважає, що будь-який фрагмент розміром понад кілька міліметрів смертельний для астронавтів, які виходять у відкритий космос.

LeoLabs може відстежувати об'єкти діаметром приблизно 10 см, але все, що менше, перебуває поза полем зору радарів. І ризики для астронавтів дуже великі, незалежно від розміру космічного сміття Фото: space.com

Хоча досі жодна людина не загинула через космічне сміття, кілька небезпечних ситуацій уже спостерігалося. Наприклад, уламок космічного сміття зробив дірку в роботизованій руці Canadarm2 на МКС 2021 року.

Макнайт каже, що найбільшу небезпеку для космічних місій, як пілотованих, так і роботизованих, на низькій навколоземній орбіті становлять покинуті ступені ракет. У розпал холодної війни США і колишній СРСР відставляли в космосі відпрацьовані верхні ступені ракет і так і не досягли угоди про їхнє зведення з орбіти.

У 2022 році дві такі ступені ракет, одна радянська, одна американська, майже зіткнулися. Подібне зіткнення було б катастрофічним, кажуть науковці, адже уламки розлетілися б на сотні кілометрів. Таким чином було б створено дуже велику загрозу для космічних місій.

Ступені ракет космічних наддержав становлять таку величезну загрозу для дослідження людиною космосу, що провідні світові космічні агенції повинні почати діяти просто зараз, щоб усунути ці небезпеки, каже Ян Крістенсен із фонду Secure World Foundation.

За словами Крістенсена, найбільша дипломатична проблема полягає в тому, щоб переконати три основні космічні країни, США, Росію і Китай, почати ліквідацію своїх власних великих уламків.

Як уже писав Фокус, астрономи отримали знімок планети з найменшою масою за межами Сонячної системи. Планета AF Lep b є найлегшою серед усіх відомих екзопланет, які вдалося побачити безпосередньо. Тепер було зроблено ще одне відкриття.

Також Фокус писав про те, що приватна компанія зі США розпочала створення унікального надзвукового пасажирського авіалайнера, який зможе літати зі швидкістю, що в 6 разів більша за швидкість звуку.