Большая катастрофа на орбите из-за космического мусора неизбежна, предупреждают ученые

Брошенные на орбите части ракет, а также многочисленные обломки космического мусора представляют огромную угрозу для пилотируемых и роботизированных миссий в космосе.

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Ученые из компании по орбитальному картографированию LeoLabs предупреждают, что на орбите скопилось слишком много космического мусора, что неизбежно приведет к катастрофе, пишет Futurism.

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Ступени брошенных на орбите ракет, а также их обломки, которые вращаются вокруг Земли, представляют собой бомбу замедленного действия, ждущую своего часа, говорит сотрудник LeoLabs Даррен Макнайт.

LeoLabs управляет сетью радаров, сканирующих низкую околоземную орбиту, одновременно нанося на карту тысячи объектов в полете: брошенных ступеней ракет и их обломков.

Дэн Сеперли из LeoLabs предупреждает о том, что на низкой околоземной орбите случится катастрофа, которую уже сложно избежать, из-за огромного количества космического мусора.

Вокруг Земли вращается примерно 30 000 000 объектов, которые больше мяча для футбола, летящих с очень большой скоростью. Сеперли считает, что уже не ставится вопрос, произойдут ли масштабные массовые столкновения между объектами, а речь идет о том, когда это произойдет.

LeoLabs может отслеживать объекты диаметром примерно 10 см, но все, что меньше, находится вне поля зрения радаров. И риски для астронавтов очень большие, независимо от размера космического мусора.

Огромное количество обломков, образовавшихся в результате столкновений крупных фрагментов космического мусора летает в плоскости орбиты Международной космической станции (МКС). Сеперли считает, что любой фрагмент размером более нескольких миллиметров смертелен для астронавтов, которые выходят в открытый космос.

LeoLabs может отслеживать объекты диаметром примерно 10 см, но все, что меньше, находится вне поля зрения радаров. И риски для астронавтов очень большие, независимо от размера космического мусора Фото: space.com

Хотя до сих пор ни один человек не погиб из-за космического мусора, несколько опасных ситуаций уже наблюдалось. Например, обломок космического мусора проделал дыру в роботизированной руке Canadarm2 на МКС в 2021 году.

Макнайт говорит, что самую большую опасность для космических миссий, как пилотируемых, так и роботизированных, на низкой околоземной орбите представляют брошенные ступени ракет. В разгар холодной войны США и бывший СССР отставляли в космосе отработанные верхние ступени ракет и так и не достигли соглашения об их сведении с орбиты.

В 2022 году две такие ступени ракет, одна советская, одна американская, почти столкнулись. Подобное столкновение было бы катастрофическим, говорят ученые, ведь обломки разлетелись бы на сотни километров. Таким образом была бы создана очень большая угроза для космических миссий.

Ступени ракет космических сверхдержав представляют такую огромную угрозу для исследования человеком космоса, что ведущие мировые космические агентства должны начать действовать прямо сейчас, чтобы устранить эти опасности, говорит Ян Кристенсен из фонда Secure World Foundation.

По словам Кристенсена, самая большая дипломатическая проблема состоит в том, чтобы убедить три основные космические страны, США, Россию и Китай, начать ликвидацию своих собственных крупных обломков.

Как уже писал Фокус, астрономы получили снимок планеты с наименьшей массой за пределами Солнечной системы. Планета AF Lep b является самой легкой среди всех известных экзопланет, которые удалось увидеть напрямую. Теперь было сделано еще одно открытие.

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