Астрономы получили снимок планеты с наименьшей массой за пределами Солнечной системы (фото)

Планета AF Lep b является самой легкой среди всех известных экзопланет, которые удалось увидеть напрямую. Теперь было сделано еще одно открытие.

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Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для того, чтобы получить прямое изображение экзопланеты AF Lep b, которая находится на расстоянии примерно 87 световых лет от нас. Она имеет массу, которая в 2-5 раз больше массы Юпитера, а по размеру немного больше самой большой планеты Солнечной системы. В прошлом году планета AF Lep b стала миром за пределами Солнечной системы с самой маленькой массой среди всех планет, которые удалось запечатлеть напрямую. Теперь же ученые выяснили, что это самая легкая экзопланета с самым маленьким угловым расстоянием, среди всех, увиденных напрямую. То есть это расстояние, которое разделяет ее и родную звезду AF Lep. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

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Экзопланета AF Lep b является относительно молодым газовым гигантов, возраст которой составляет примерно 23 млн лет. Для сравнения, возраст Юпитера более 4,5 млрд лет. Эта планета отражает много звездного света, а потому ее легче исследовать. Но ученым пришлось спешить, чтобы получить прямой снимок планеты AF Lep b, ведь она приближается к своей звезде и чем ближе она находится к ней, тем сложнее ее наблюдать.

У телескопа Уэбб есть коронограф для наблюдения за планетами, которые находятся близко к своим звездам. Этот прибор блокирует свет звезды, а потому можно увидеть близкую к ней планету.

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для того, чтобы получить прямое изображение экзопланеты AF Lep b, котоаря находится на расстоянии примерно 87 световых лет от нас Фото: NASA

Планета AF Lep b совершает полный оборот вокруг своей звезды за почти 25 земных лет. Астрономы могли бы сделать снимок этой планеты, когда она окажется с другой стороны звезды и будет лучше видна, но для этого нужно ждать более 10 лет.

Ученые хотели узнать больше о составе атмосферы этой планеты, ведь такие газовые гиганты, которые имеют ненамного большую массу, чем у Юпитера, редко можно наблюдать напрямую. Исследование показало, что планета AF Lep b имеет очень активную атмосфера с конвекционными потоками, которые перемешивают химические элементы верхнего и нижнего слоя атмосферы.

В атмосфере экзопланеты астрономы обнаружили намного больше угарного газа, чем ожидали. Теперь ученые планируют продолжить исследование этой уникальной планеты, чтобы получить намного больше информации о ней.

Как уже писал Фокус, самый мощный в мире рентгеновский лазер будет улучшен и это важно для новых технологий. Ученые смогут анализировать химические соединения и атомы более подробно, чем когда-либо, используя самый мощный лазер такого типа в мире.

Также Фокус писал о том, что в результате сильного извержения плазмы на Солнце она улетела в космос с самой высокой скоростью за последнее время. Этот поток плазмы должен врезаться в магнитное поле Земли и спровоцировать вторую мощнейшую геомагнитную бурю в этом году.