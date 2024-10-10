Астрономи отримали знімок планети з найменшою масою за межами Сонячної системи (фото)

Планета AF Lep b є найлегшою серед усіх відомих екзопланет, які вдалося побачити безпосередньо. Тепер було зроблено ще одне відкриття.

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Астрономи використали космічний телескоп Вебб для того, щоб отримати пряме зображення екзопланети AF Lep b, що розташована на відстані приблизно 87 світлових років від нас. Вона має масу, яка у 2-5 разів більша за масу Юпітера, а за розміром трохи більша за найбільшу планету Сонячної системи. Минулого року планета AF Lep b стала світом за межами Сонячної системи з найменшою масою серед усіх планет, які вдалося зафіксувати безпосередньо. Тепер же вчені з'ясували, що це найлегша екзопланета з найменшою кутовою відстанню серед усіх, побачених безпосередньо. Тобто це відстань, яка розділяє її і рідну зірку AF Lep. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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Екзопланета AF Lep b є відносно молодим газовим гігантом, вік якої становить приблизно 23 млн років. Для порівняння, вік Юпітера понад 4,5 млрд років. Ця планета відбиває багато зоряного світла, а тому її легше досліджувати. Але вченим довелося поспішати, щоб отримати прямий знімок планети AF Lep b, адже вона наближається до своєї зірки, і що ближче вона перебуває до неї, то складніше її спостерігати.

Телескоп Вебб має коронограф для спостереження за планетами, які розташовані близько до своїх зірок. Цей прилад блокує світло зірки, а тому можна побачити близьку до неї планету.

Астрономи використали космічний телескоп Вебб для того, щоб отримати пряме зображення екзопланети AF Lep b, яка розташована на відстані приблизно 87 світлових років від нас Фото: NASA

Планета AF Lep b робить повний оберт навколо своєї зірки за майже 25 земних років. Астрономи могли б зробити знімок цієї планети, коли вона опиниться з іншого боку зірки і її буде краще видно, але для цього потрібно чекати понад 10 років.

Науковці хотіли дізнатися більше про склад атмосфери цієї планети, адже такі газові гіганти, що мають ненабагато більшу масу, ніж у Юпітера, рідко можна спостерігати напряму. Дослідження показало, що планета AF Lep b має дуже активну атмосферу з конвекційними потоками, які перемішують хімічні елементи верхнього і нижнього шару атмосфери.

В атмосфері екзопланети астрономи виявили набагато більше чадного газу, ніж очікували. Тепер учені планують продовжити дослідження цієї унікальної планети, щоб отримати набагато більше інформації про неї.

Як уже писав Фокус, найпотужніший у світі рентгенівський лазер буде покращено і це важливо для нових технологій. Вчені зможуть аналізувати хімічні сполуки і атоми детальніше, ніж будь-коли, використовуючи найпотужніший лазер такого типу в світі.

Також Фокус писав про те, що внаслідок сильного виверження плазми на Сонці вона полетіла в космос із найвищою швидкістю за останній час. Цей потік плазми має врізатися в магнітне поле Землі і спровокувати другу найпотужнішу геомагнітну бурю цього року.