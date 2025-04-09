Катастрофа на орбите приближается: скоро люди не смогут летать в космос, в чем причина

Согласно ежегодному отчету Европейского космического агентства (ЕКА) о космической среде, количество космического мусора на орбите быстро растет. Это может привести к тому, что люди не смогут производить новые запуски в космос и отправлять туда пилотируемые миссии.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Согласно отчету, сейчас количество спутников, которые больше не работают, и обломков вышедших из строя космических аппаратов и верхних ступеней ракет значительно превышает количество работающих спутников и аппаратов на орбите.

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Ученые предупреждают, что в конечном итоге космического мусора станет так много, что это приведет неконтролируемым столкновениям с работающими спутниками и аппаратами, которые также будет распадаться на части. И это еще больше увеличит количество космического мусора на орбите.

Риск столкновений на орбите растет и будет продолжать расти с пугающей скоростью, если люди продолжат в таком же количестве запускать спутники и ракеты в космос. Но этот риск будет расти даже если люди больше ничего не будут отправлять на орбиту. Дело в том, что обломки космического мусора появляются гораздо быстрее, чем они могут сгореть в атмосфере Земли.

Ученые говорят, что может привести к тому, что люди больше не смогут производить запуски в космос, ведь это будет небезопасно. Это касается и пилотируемых миссий. В отчете говорится, что единственным способом избежать катастрофы является удаление космического мусора с помощью специальных аппаратов, которые могли бы отправлять обломки мусора в атмосферу.

В отчете сказано, что в настоящее время на орбите отслеживаются примерно 40 000 объектов, из которых 11 000 являются активными, действующими спутниками.

Но ученые считают, что космического мусора на орбите намного больше. мусора там намного больше. По оценкам ЕКА, там находится примерно 54 000 объектов размером более 10 см, примерно 1,2 млн объектов размером от 1 до 10 см и примерно 130 млн объектов размером от 1 мм до 1 см. Все эти фрагменты космического мусора летают вокруг Земли с огромной скоростью.

Даже крошечные объекты могут нанести значительный ущерб действующим спутникам и космическим аппаратам, включая Международную космическую станцию ​​и космический телескоп Хаббл.

В то же время в отчете сказано, что все больше отработанных ступеней ракет контролируемым образом возвращают в атмосферу Земли, где они сгорают. Но это не решает проблему и нужна масштабная утилизация космического мусора уже в ближайшем будущем иначе катастрофы не избежать, считают ученые.

Как уже писал Фокус, черные дыры могут обеспечить нас безграничной энергией и физики выяснили, как ее получить. Черные дыры могут быть источником чистой и практически безграничной энергии, которые могут решить энергетические проблемы человечества в будущем.