Індійський експериментальний модуль упав із космосу на Землю: що сталося (відео)

Експериментальний модуль POEM-4 згорів в атмосфері і впав в Індійський океан. Це сталося лише через кілька місяців після запуску на орбіту, але, як заявили індійські космічні чиновники, це сталося не через збій у роботі модуля.

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Про це пише Space.

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) заявила, що 4 квітня її орбітальний експериментальний модуль POEM-4 було навмисно знищено, щоб він не став космічним сміттям, але саму місію визнано успішною.

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Експериментальний модуль POEM-4 було запущено в космос 30 грудня минулого року на індійській ракеті-носії PSLV у рамках місії Індії зі стикування космічних апаратів, відомої як SPADEX. Модуль було виведено майже на кругову орбіту на висоті 350 км над Землею.

Протягом своєї місії POEM-4 прийняв загалом 24 корисних навантаження і всі вони працювали, як і очікувалося, надаючи цінні наукові дані. Про це заявили представники ISRO. Місія SPADEX, яка продемонструвала перше в історії Індії автономне стикування в космосі, також була успішною.

ISRO звела з орбіти модуль POEM-4, який був прикріплений до верхнього ступеня ракети PSLV, щоб він не перетворився на космічне сміття і не загрожував супутникам, що працюють там, та іншим апаратам.

Диспетчери місії направили модуль на падіння в Індійський океан, а потім скинули все паливо, що залишилося, щоб уникнути випадкового вибуху або руйнування під час входу в атмосферу.

Представники ISRO заявили, що безпечне повернення модуля POEM-4 в атмосферу є ще одним досягненням індійського космічного агентства у справі стримування зростання космічного сміття.

Як уже писав Фокус, під час історичної місії Fram2 компанії SpaceX Ілона Маска космічні туристи зробили перший рентгенівський знімок людини в космосі. Приватні астронавти провели майже 4 дні на полярній орбіті, де ще ніколи не бували люди.

Також Фокус писав про те, що вчені представили новий метод перетворення Марса на схожу на Землю планету. Для того, щоб змінити Марс вчені пропонують підвищити там температуру за допомогою аерозолів графену та алюмінію.