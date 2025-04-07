Друга Земля: вчені знайшли спосіб зробити Марс придатним для життя

Існує багато планів з дослідження Марса з використанням роботизованих і пілотованих місій. Кінцева мета цих місій полягає у визначенні того, чи зможуть люди жити на Червоній планеті. Майбутнім поселенцям на Марсі потрібно буде створити умови, які імітують екологічні системи нашої планети, тобто потрібно створити другу Землю. Вчені запропонували спосіб, як це можна зробити.

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Про це пише Universe Today.

Автори дослідження вважають, що другу Землю можна створити не тільки в окремих середовищах проживання, а й на всьому Марсі. Таким чином Червона планета може стати схожою на Землю. Цей процес відомий як тераформування. Для того, щоб змінити планету, вчені запропонували новий спосіб нагріти атмосферу Марса за допомогою наномасштабних аерозолів графену та алюмінію. Дослідження показує, що динаміка атмосфери Марса і радіаційні процеси уможливлюють штучне аерозольне потепління, що може стати першим кроком у тераформуванні Червоної планети.

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За словами вчених, процес тераформування Марса складається з трьох взаємопов'язаних етапів. Це означає, що прогрес на одному етапі призведе до прогресу в інших. Вони включають в себе потепління атмосфери, потовщення атмосфери і танення полярних крижаних шапок. При нагріванні Марса полярні крижані шапки розтануть, вивільняючи рідку воду на поверхню і водяну пару в атмосферу. Велика кількість сухого льоду в крижаних шапках на двох полюсах сублімуватимуться, вивільняючи додатковий вуглекислий газ в атмосферу і нагріваючи її ще більше.

Цей процес призведе до появи атмосферного тиску на рівні приблизно 300 мілібар або 30% від земного тиску на рівні моря. За словами вчених, цього буде достатньо, щоб люди могли перебувати поза межами своїх осель без скафандра, хоча їм однаково знадобляться теплий одяг і кисень.

Для підвищення температури на Марсі раніше було запропоновано багато рішень. Наприклад, це можна зробити за допомогою додавання вуглекислого газу або метану в атмосферу. Але ці пропозиції потребуватимуть серйозних вкладень у плані ресурсів і значних технологічних досягнень. Аерозолі, з іншого боку, являють собою економічно ефективний спосіб підвищення температури атмосфери на Марсі. Але залишається кілька запитань про те, як динаміка атмосфери на Марсі залежить від потепління через парникові гази або аерозолі і навпаки.

Автори дослідження вважають, що другу Землю можна створити не тільки в окремих середовищах проживання, а й на всьому Марсі Фото: Universe Today

У цьому дослідженні вчені вивчили, як наночастинки, вироблені на місці з марсіанських ресурсів, можуть нагрівати атмосферу планети. Нова модель включає викид графенових нанодисків і алюмінієвих нанострижнів із двох джерел на поверхні Марса.

Моделювання показало, що взаємодія аерозолів із марсіанським пилом призведе до поширення перших по всій планеті, що призведе до потовщення атмосфери Марса.

Вчені також виявили, що ці аерозолі нагріють атмосферу Марса більш ніж на 35 градусів Цельсія за 10 років. Цього буде достатньо, щоб викликати танення льодовиків на полюсах і буде створено додаткове потепління.

Це потепління подвоїть атмосферну циркуляцію, де тепле вологе повітря піднімається біля екватора, охолоджується і опускається на великих висотах. Великі температурні градієнти між освітленими Сонцем регіонами і полярними регіонами подвоять швидкість приповерхневих вітрів. Вчені також з'ясували, що зміна розміру нанодисків і нанострижнів призведе до більшого або меншого потепління, у міру необхідності.

Науковці вважають, що викид аерозолів має бути постійним, доки атмосфера Марса не стане достатньо щільною, щоб підтримувати більш високі температури. Автори дослідження дійшли висновку, що штучні аерозолі стануть ефективним першим кроком у тераформуванні Марса.

Як уже писав Фокус, таким центр Чумацького Шляху ще не бачили. Астрономи знайшли причину дивного явища. Вчені використовували дані космічного телескопа Вебб з даними наземного радіотелескопа MeerKAT, щоб вивчити, як магнітні поля впливають на утворення нових зірок у центрі Чумацького Шляху.