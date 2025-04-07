Таким центр Чумацького Шляху ще не бачили: знайдено причину дивного явища (фото)

Вчені використовували дані космічного телескопа Вебб з даними наземного радіотелескопа MeerKAT, щоб вивчити, як магнітні поля впливають на утворення нових зірок у центрі Чумацького Шляху. У результаті було отримано розгадку причини дивного явища.

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Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Live Science.

Наша галактика Чумацький Шлях часто має вигляд червонуватої, рожевої та блакитно-білої дуги на нічному небі, але нове зображення, отримане за допомогою наземного радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці, показує нашу галактику зовсім по-новому.

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Основне зображення, пофарбоване в синій, блакитний, жовтий і білий кольори, де показані численні залишки наднових, охоплює 1000 світлових років Чумацького Шляху. Тут показана область утворення нових зірок під назвою Стрілець С. Вона має ширину 44 світлових роки і розташована на відстані 200 світлових років від центральної надмасивної чорної діри нашої галактики під назвою Стрілець А*. Область Стрілець С віддалена від нас на 25 000 світлових років. Нове зображення допомагає помістити в контекст інфрачервоне зображення області Стрілець C , отримане космічним телескопом Вебб.

Основне зображення, зроблене радіотелескопом MeerKAT, забарвлене в синій, блакитний, жовтий і білий кольори, де показані численні залишки наднових, охоплює 1000 світлових років Чумацького Шляху. Праворуч угорі показана область Стрілець С, але знімок зроблено телескопом Вебб Фото: Live Science

Зображення телескопа Вебб показало понад 500 000 зірок, але в цьому екстремальному середовищі зірки формуються не так швидко, як очікують астрономи. Хоча в області Стрілець С багато водню, з якого складаються молекулярні хмари, з яких виникають зірки, все ж нових зірок там менше, ніж припускають моделі.

Автори дослідження дійшли висновку, що причиною дивного явища можуть бути сильні магнітні поля навколо надмасивної чорної діри, які формують нитки з плазми, виявлені телескопами MeerKAT і Вебб.

Зображення області Стрілець С у центрі Чумацького Шляху. Фотографія телескопа Вебб Фото: NASA

Ці магнітні поля можуть бути досить сильними, щоб протистояти гравітації, яка змушує щільні молекулярні хмари стискатися, створюючи зірки. Таким чином магнітні поля пригнічують появу нових зірок в області Стрілець С.

За словами вчених, вони вперше отримали відповідь на питання про те, чому ж там, де багато водневого газу, формується мало нових зірок.

Учені вважають, що сила магнітних полів збільшується під впливом гравітації надмасивної чорної діри, що безпосередньо впливає на формування нових зірок у центрі нашої галактики. Астрономи вважають, що більша частина водню концентрується в нитках із плазми, а не в молекулярних хмарах, а тому швидкість утворення нових зірок набагато нижча, ніж має бути.

Радіотелескоп MeerKAT складається з 64 тарілок і розташований у Південній Африці. В кінцевому підсумку він стане частиною набагато більшого радіотелескопа під назвою Square Kilometre Array, найбільшого і найчутливішого радіотелескопа у світі, який також використовуватиме понад 130 000 антен.

Як уже писав Фокус, таємнича сила керує Всесвітом і фізики вперше знайшли доказ її існування. Вчені стверджують, що знайшли довгоочікуване пояснення темної енергії, таємничої сили, яка рухає прискореним розширенням Всесвіту.

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